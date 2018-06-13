2018-06-13T21:09:03+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Где в Москве и Подмосковье живут и тренируются футболисты

Все команды участницы чемпионата мира по футболу прилетели в Россию
Сергей КИРИЛЛОВ
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Криштиану Роналду во время тренировки сборной Португалии в подмосковном Кратово.Криштиану Роналду во время тренировки сборной Португалии в подмосковном Кратово.Фото: REUTERS
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Больше всего сборных поселилось недалеко от Москвы, откуда и будут передвигаться по стране. Всего в ближайшем Подмосковье расположились 10 команд. Это Россия, Тунис, Франция, Аргентина, Германия, Перу, Иран, Бельгия, Мексика и Португалия. Верней, одна из них - Германия и вовсе оказалась на территории Новой Москвы - на базе ЦСКА в Ватутинках. Перед приездом действующих чемпионов мира к базе даже провели специальную дорогу от Калужского шоссе.

Карта тренировочных баз сборных-участниц чемпионата мира. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Карта тренировочных баз сборных-участниц чемпионата мира.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Да и сама база игрокам бундестим очень понравилась. Главный тренер Иоахим Лев лишь заметил, что трава на газоне высоковата, но это проще всего исправить.

А пока Мессии тренируется в Бронницах, Роналдо на базе «Сатурна» в Кратово, Погба на стадионе "Глебовец" в подмосковной Истре, бразилец Неймар загорает в Сочи. Кстати, если бразильцы дойдут до финала, летая на каждый матч из аэропорта Адлера, то за месяц преодолеют более 20 тысяч км! Не исключено, что те, кто поселился поближе к главному стадиону мундиаля - «Лужникам», окажутся в более выигрышном положении.

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