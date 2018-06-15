Марокко - Иран 15 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-14T11:58:39+03:00

Иран сыграет против Марокко в первой игре чемпионата мира по футболу 2018. Фото: REUTERS

Футбол, матч Марокко - Иран 15 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата мира по футболу 2018

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 июня, берет старт чемпионат мира по футболу вслед за Москвой. Первыми газон арены на Крестовском острове опробуют команды Марокко и Ирана. Эти коллективы представляют группу "В" чемпионаат мира по футболу 2018. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Марокко - Иран.

Статистика личных встреч Марокко - Иран 15 июня 2018

Сборные Марокко и Ирана играли между собой один-единственный раз 15 сентября 1978 года на турнире "Президентский кубок" в Сеуле. Иранцы победили тогда со счетом 2:0.

Прогнозы на матч Марокко - Иран 15 июня 2018

Сложно назвать четкого фаворита в игре Марокко - Иран.

Трансляция матча Марокко - Иран 15 июня 2018

Трансляция матча Марокко - Иран 15 июня 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 18:00 по московскому времени.