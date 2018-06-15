Марокко - Иран 15 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата мира по футболу 2018
В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 июня, берет старт чемпионат мира по футболу вслед за Москвой. Первыми газон арены на Крестовском острове опробуют команды Марокко и Ирана. Эти коллективы представляют группу "В" чемпионаат мира по футболу 2018. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Марокко - Иран.
Статистика личных встреч Марокко - Иран 15 июня 2018
Сборные Марокко и Ирана играли между собой один-единственный раз 15 сентября 1978 года на турнире "Президентский кубок" в Сеуле. Иранцы победили тогда со счетом 2:0.
Прогнозы на матч Марокко - Иран 15 июня 2018
Сложно назвать четкого фаворита в игре Марокко - Иран.
Трансляция матча Марокко - Иран 15 июня 2018
Трансляция матча Марокко - Иран 15 июня 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 18:00 по московскому времени.
Марокко - Иран трансляция .