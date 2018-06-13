Французская мафия торгует билетами на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 22:45 2018-06-13T22:59:33+03:00

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Москва потихоньку начинает сходить с ума. В метро кто-то неожиданно что-то поет. Группы людей в одинаковых футболках хлопают в ладоши, бьют в барабаны, по улицам бродят граждане в сомбреро, обмотанные флагами. Болельщики разных стран с удивлением рассматривают Россию, пока Россия внимательно изучает их… Но, что приятно, почти все встречи глазами оканчиваются улыбками или совместными фото.

Гигантские бородатые парни с иранскими флагами кричат что-то на непонятном языке. Страшно? Да ни капли! Люди улыбаются в ответ (нашими фирменными российскими улыбками – когда они вроде есть, а вроде нет), и всем хорошо. И гостям не страшно, вон сколько полиции…

Одно из «мест силы» ЧМ-2018 - главный билетный центр (Житная, 4). Тут с раннего утра и до позднего вечера обираются тысячи людей, мечтающих купить билетик. Марокканцы, перуанцы, мексиканцы, уругвайцы… Не знаю, как все они решились приехать за тысячи километров без заветного квитка в кармане, но приехали, стоят, терпеливо ждут. Оживают, когда с наиболее колоритными кто-то хочет сфоткаться… Но что-то настораживает. Все-таки не зря все мы прошли 90-е, всегда чувствуем, когда рядом нечисто…

Болельщики и спекулянты у главного билетного центра.Фото: Павел САДКОВ

- Май френд, - вкрадчиво, чуть давя звук, ко мне летит мулат в спортивным костюме. – Нид тикет? Тикет?

За его спиной вырастают два высоких парня, один в капюшоне, другой бритый с толстыми щеками. Ого, спекулянты.

Надо сказать, что в ФИФА навели порядок с билетами. Купить их на матчи ЧМ можно только официальном сайте, оставив всю информацию о себе и о своих «гостях» (каждый имеет право купить четыре билета»). Вы можете изменить имя гостя (сколько угодно раз), можете вернуть билет (с вас удержат комиссию в 10 процентов). Но в любом случае билет зарегистрирован на конкретного человека. И пройти на стадион можно только со своим билетом и с FAN-ID (удостоверение личности болельщика). Казалось бы – откуда спекулянты?

- Тикет! Ю нид тикет? – темнокожий парень лет 30-ти настойчив.

Ок, говорю, давай на матч Россия – Саудовская Аравия.

Не вопрос. Отбегает куда-то, возвращается, за ним носится уже бригада из трех-четырех подрыгивающих, как на шарнирах, человек. По-дружески окружают меня. Во время переговоров инициативу перехватывает то один, то другой.

Начинаем торговаться. На билете цена – 265 долларов. Прошу два. За два 1000 долларов. Две цены. 800 говорю, за 900 отдадим… Мне конечно, интересно, настоящие они, нет?

- Ов коз! – честно глядя в глаза, улыбается очередной мулат. И как можно не верить человеку без двух передних зубов и с татуировкой? Но я не верю. Парень выхватывает у кого-то телефон, сканирует штрих-код на билете и его номер появляется в какой-то программе.

- ФИФА! – кричит парень. – Йес, йес, ФИФА!

Нет у меня, говорю, долларов. Они охотно готовы взять евро. Нет евро? Вместе конвертируем в рубли. Между собой ребята лихо трепятся по-французски.

Я, конечно, обещал, что вернусь. Расстались почти братьями. Во всяком случае, они так и говорили, «бро»…

«Бро» вернулся с полицией. Два полицейских весьма заинтересовались рассказанным. Только, говорят, вы к ним подойдите. Подошел. Полиция за мной. Взяли одного. Тот долго что-то объяснял, показывал FAN-ID, пританцовывал, судя по жестам, клялся мамой. В это время его комрады активно из-за кустов звали меня к себе. Там они объяснили, что бояться не надо, они иностранцы, им ничего не сделают, но билет у них я так и не купил… Обещал прийти поближе к финалу.

А полицейские торговца с сожалением отпустили. Он, кстати, оказался обладателем французского паспорта.

- Понимаете, нет факта продажи. А тут только за руку можно ловить. Вашего заявления, к сожалению, мало. Но мы доложим начальству….

В любом случае, покупать такие билеты крайне опасно. Если ваш билет на вас не переоформлен, ФИФА имеет право его ликвидировать. И такие случаи, к сожалению, наверняка будут происходить. Вот что нам ответили в ФИФА на вопрос действительны ли такие билеты:

«Учитывая огромный спрос на билеты, FIFA напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.

FIFA считает незаконную продажу и распространение билетов серьезной проблемой и тесно сотрудничает с местными органами власти, в том числе с организациями по защите прав потребителей, с целью выявления фактов незаконной продажи билетов и пресечения такой деятельности».

Вот и думайте, стоит ли рисковать…