Музы нашего футбола

СЕГОДНЯ 02:24 2018-06-14T02:27:01+03:00

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Полузащитник Роман Зобнин и Рамина

Сына пары тоже зовут на «Р» - Роберт. Основные заботы Рамины - домашнее хозяйство и сын. Для мужа она еще и домашний психолог: «После проигрыша Рому не узнать - уходит в себя, ни с кем не разговаривает, бесконечно прокручивая игру. Я всегда рядом, поддерживаю и говорю, что нужно идти дальше, трудиться».

Защитник Игорь Смольников и Катя . Фото: instagram.com

Защитник Игорь Смольников и Катя

Смольников считает жену талисманом, который приносит ему удачу. У пары двое сыновей: Саша и Лука. Катя успевает вести несколько благотворительных проектов: недавно открыла центр детской реабилитации в родном Волгограде. Катя - журналист, она ведет передачу Zenit Family на клубном YouTube-канале: записывает интервью у игроков и их семей. Тяжелее всего жене футболиста, по словам Кати, переживать разлуку с мужем: «Видимся мы не так часто, как хотелось бы, ведь на тренировки жен не пускают. А если и разрешают прилететь к команде, то будь добра снять отдельный гостиничный номер».

Вратарь Игорь Акинфеев и Катя . Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Вратарь Игорь Акинфеев и Катя

Катя говорит, что пережить разлуку с мужем ей помогают дети: Даниил и Евангелина. Ну а Акинфеев оберегает семью от рабочих моментов: все эмоции остаются на поле. «Игорю не нужно помогать справляться с неудачей: он сам кого угодно вытащит из передряг», - говорит жена голкипера. Хотя и в личной жизни, и на работе у Игоря чаще случаются победы.

Полузащитник Юрий Жирков и Инна . Фото: Личный архив

Полузащитник Юрий Жирков и Инна

Юрий дебютировал в матче за сборную России 13 лет назад. За эти годы случилось много спортивных и личных побед. Жирков женился, и у него трое детей: 9-летний Дима, 7-летняя Милана и Даниил, которому в сентябре исполнится три.

- Старший сын играет в футбольной школе «Зенита», поэтому с нетерпением ждет чемпионата мира, - рассказывает Инна Жиркова. - Милана не так сильно рвется на стадион, как мама и братья. А вот без младшего Дани на игру мы точно никогда не пойдем. Уже год назад сын так кричал: «Папа!», «Гол!», хлопал, когда забивали, что люди вокруг стали снимать нашего малыша на видео.

Полузащитник Александр Самедов и Юлия. Фото: instagram.com

Полузащитник Александр Самедов и Юлия

Пара воспитывает двоих сыновей - Богдана и Илью. На Юлиных плечах семейный бизнес - кафе в парке «Сокольники». Ну и как большинство жен игроков, замуж она вышла за подающего надежды спортсмена, а не за игрока сборной: «Я всегда в него верила. Это сейчас все знают, кто такой Самедов, а тогда он был только в начале пути. И те, кто думает, что муж-футболист - это гарантия славы и денег, сильно заблуждаются. Мне это никогда в голову не приходило. Мы просто влюбились друг в друга и жили в этом счастливом состоянии, не зная, какие нас еще впереди ждут трудности».

Защитник Федор Кудряшов и Настя. Фото: instagram.com

Защитник Федор Кудряшов и Настя

Федор общение с дочкой Миланой и сыном Никитой называет «таблеткой счастья». Поэтому пару раз в день футболист общается с семей по скайпу. «Когда дети болеют, мы стараемся не созваниваться. Так пытаюсь оградить мужа от негативных эмоций, потому что переживания могут сказаться на игре», - говорит Настя. Примет у большинства современных футболистов нет. «Однажды они выигрывали все подряд, и Федя решил не бриться. Команда проиграла, и он побрился, а следующую игру выиграли. Поэтому сейчас примет нет. Но есть правило - в день игры он не разговаривает ни с кем по телефону», - делится Анастасия.

КСТАТИ

Кто еще в сборной женат?

Нападающий Артем Дзюба (жена Кристина); полузащитник Александр Ерохин (жена Вероника); полузащитник Алан Дзагоев (жена Зарема); полузащитник Юрий Газинский (жена Александра); защитник Илья Кутепов (жена Диана); защитник Андрей Семенов (жена Ольга); защитник Сергей Игнашевич (жена Наталья); защитник Владимир Гранат (жена Екатерина); вратарь Андрей Лунев (жена Диана); вратарь Владимир Габулов (жена Кира).