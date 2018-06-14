Как отдохнуть во Владимире - культурной столице Чемпионата мира по футболу-2018?

СЕГОДНЯ 11:15 2018-06-14T11:23:29+03:00

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Год назад Виталий Мутко, в то время зампредседателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, поддержал идею сделать город Владимир - культурной столицей Чемпионата мира по футболу-2018. Вскоре проект обрел очертания. Сегодня руководство региона приглашает гостей чемпионата в путешествие по городам «Малого Золотого кольца Владимирской области», которая стала центром культурной программы мундиаля, чтобы принять участие в уникальном проекте.

ОТ «БОГАТЫРСКИХ ИГР» ДО «НОВЫХ ИМЕН»

Для гостей культурной столицы в дни Чемпионата мира в регионе пройдет более 50 масштабных событий. Речь о литературных, музыкальных, фермерских, гастрономических, фольклорных, байкерских праздниках и фестивалях в городах древней Владимиро-Суздальской земли.

Гостям чемпионата есть из чего составить культурную программу. Внимание футбольных фанатов наверняка привлечет фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры», Чемпионат Европы и открытый Чемпионат России по пахоте, международный праздник «День огурца» и масштабный open-air – концерт Дениса Мацуева и Фонда «Новые имена» в Суздале, всероссийский праздник «День семьи, любви и верности» в Муроме и другие.

Отдельная программа планируется в стремительно развивающемся городе-курорте «Доброград». Палитра мероприятий – от концерта Симфонического оркестра Большого театра на сцене Летнего театра на глади лесного озера до масштабных спортивных событий.

Каждый проект будет организован с учетом «футбольной» тематики. В центре Владимира планируется обустроить комфортную арт-фан зону с мастер-классами, гастрономическими шоу, со сценой, где ожидаются разнообразные концертные и шоу-программы и большим экраном для просмотра футбольных матчей.

Подробное расписание мероприятий можно найти на сайте департамента культуры Администрации Владимирской области - http://vladimirtravel.ru

КОПЧЕНЫЙ СУДАК «ДЕСЯТЫЙ НОМЕР»

Владимирской областью разработан ряд маршрутов для болельщиков, в которые включены объекты агро- и гастрономического туризма, культурно-исторические объекты, программы для индивидуальных туристов и для путешествующих семьей. Более того, все желающие смогут приобрести оригинальные сувениры известных народных промыслов региона, посвященных предстоящему мундиалю.

В рамках проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» 33 регион презентовал специальное футбольное меню. Проект украсит дни прохождения Чемпионата мира по футболу блюдами, приготовленными из региональных продуктов по старинным русским рецептам. Меню разработано командой креативных ребят – патриотов своей малой Родины. В футбольное меню вошли блюда из мяса и рыбы – каждое из которых носит тематическое, футбольное название: «Вареные раки «Фанатский сектор», «Шашлык из сома «Главный тренер», копченый судачок «Десятый номер», запечённые бычьи ребра «Красная карточка» и многие другие. Свои предложения подготовили в более 30 лучших ресторанах и кафе региона.

Напомним, Владимирская область находится на пересечении основных транспортных магистралей – автомобильных и железнодорожных, связывающих города проведения матчей Чемпионата мира. Регион граничит с Ярославской, Ивановской, Рязанской областями. Время в пути от Москвы до Владимира на скоростных поездах «Стриж», «Ласточка» или «Сапсан» — примерно 1,5 часа, до Санкт-Петербурга — 6 ч. 16 мин. Поезда до Владимира по маршруту Москва — Нижний Новгород отправляются с Курского вокзала столицы. Время в пути от Владимира до Нижнего Новгорода составит порядка 2 часов.