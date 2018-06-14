Болельщики спели перед ЧМ-2018 в поддержку сборной России «Ты у меня одна»
Болельщики и Российский футбольный союз организовали акцию в поддержку сборной России. Перед матчем открытия, в котором наша команда встречается с Саудовской Аравией 14 июня, фанаты хором акапелло исполнили песню «Ты у меня одна» и записали клип. В съемках участвовала и дочь автора песни Юрия Визбора Татьяна.
Идея клипа появилась из кадров фильма Данилы Козловского «Тренер». Там фанаты так же акапелло исполняют песню из кинофильма «Вам и не снилось», и это одна из самых эмоциональных сцен ленты.
Как стало известно «КП», слоган «Ты у меня одна» будет использован и во время матча Россия – Саудовская Аравия. А одна из трибун «Лужников» будет полностью окрашена в цвета российского флага. В перфомансе примут участие десятки тысяч болельщиков.
Матч Россия – Саудовская Аравия начнет 14 июня в 18:00, а перед этим пройдет короткая Церемония открытия. Сайт kp.ru проведет онлайн-трансляцию игры.
Песня "Ты у меня одна".Болельщики спели перед ЧМ-2018 в поддержку сборной России «Ты у меня одна»