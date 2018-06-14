2018-06-14T12:45:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Болельщики спели перед ЧМ-2018 в поддержку сборной России «Ты у меня одна»

Баннер с такой строчкой должен появиться сегодня на трибуне «Лужников» во время матча Россия – Саудовская Аравия [видео]
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фанаты ждут старта чемпионата мира по футболу.Фанаты ждут старта чемпионата мира по футболу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Болельщики и Российский футбольный союз организовали акцию в поддержку сборной России. Перед матчем открытия, в котором наша команда встречается с Саудовской Аравией 14 июня, фанаты хором акапелло исполнили песню «Ты у меня одна» и записали клип. В съемках участвовала и дочь автора песни Юрия Визбора Татьяна.

Идея клипа появилась из кадров фильма Данилы Козловского «Тренер». Там фанаты так же акапелло исполняют песню из кинофильма «Вам и не снилось», и это одна из самых эмоциональных сцен ленты.

Как стало известно «КП», слоган «Ты у меня одна» будет использован и во время матча Россия – Саудовская Аравия. А одна из трибун «Лужников» будет полностью окрашена в цвета российского флага. В перфомансе примут участие десятки тысяч болельщиков.

Матч Россия – Саудовская Аравия начнет 14 июня в 18:00, а перед этим пройдет короткая Церемония открытия. Сайт kp.ru проведет онлайн-трансляцию игры.

Песня "Ты у меня одна".Болельщики спели перед ЧМ-2018 в поддержку сборной России «Ты у меня одна»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Андрей ВДОВИН

 
Читайте также
Россия - Саудовская Аравия 14 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Россия - Саудовская Аравия 14 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата мира по футболу 2018
Новости 24
Американцы запустили в воздух самый большой в мире бумажный самолет
В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолетик
Пенсии будут увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей
Кабмин выступил за повышение экспортных пошлин на нефтепродукты
Медведев объявил о повышении ставки НДС до 20%
Правительство планирует начать повышать пенсионный возраст с 2019 года
Госдума: Украина сосредотачивает военных у границ России
Песков: наши женщины сами разберутся, стоит ли им вступать в связь с иностранцами во время ЧМ-2018
Сурков продолжит курировать украинское направление в Кремле
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения
Путин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина
Ученые нашли средство для борьбы с неизлечимыми формами рака
Более 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста
В Дамаске открылся завод по производству колбасы для экспорта в Европу
Мосгорсуд признал законной блокировку Telegram в России
В российских дворах появятся "умные" шлагбаумы
Введение обязательных электронный ПТС отложили до конца 2019 года
Овечкин выставит на аукцион станок, которым сбрил "чемпионскую бороду"
Пресс-секретарь Белого дома опровергла слухи о своей отставке‍
В России сократилось производство крепкого алкоголя
Правительство снизит экологический налог для мусорных операторов
"Необратимые последствия": "Нафтогаз" пугает Европу "Северным потоком-2"
21-й чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня