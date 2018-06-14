Болельщики спели перед ЧМ-2018 в поддержку сборной России «Ты у меня одна»

СЕГОДНЯ 12:41 2018-06-14T12:45:47+03:00

Баннер с такой строчкой должен появиться сегодня на трибуне «Лужников» во время матча Россия – Саудовская Аравия [видео]

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Болельщики и Российский футбольный союз организовали акцию в поддержку сборной России. Перед матчем открытия, в котором наша команда встречается с Саудовской Аравией 14 июня, фанаты хором акапелло исполнили песню «Ты у меня одна» и записали клип. В съемках участвовала и дочь автора песни Юрия Визбора Татьяна.

Идея клипа появилась из кадров фильма Данилы Козловского «Тренер». Там фанаты так же акапелло исполняют песню из кинофильма «Вам и не снилось», и это одна из самых эмоциональных сцен ленты.

Как стало известно «КП», слоган «Ты у меня одна» будет использован и во время матча Россия – Саудовская Аравия. А одна из трибун «Лужников» будет полностью окрашена в цвета российского флага. В перфомансе примут участие десятки тысяч болельщиков.

Матч Россия – Саудовская Аравия начнет 14 июня в 18:00, а перед этим пройдет короткая Церемония открытия. Сайт kp.ru проведет онлайн-трансляцию игры.