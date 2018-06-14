2018-06-14T13:09:02+03:00
Политика

Милонов призвал фанатов поддержать Чичерину флешмобом во время Чемпионата мира

Депутат предложил всем открыть окна домов и машин и включить на полную громкость ее песни
Роман ГОЛОВАНОВ
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Юлия - не просто артист, она помогает донбасским детям и людям, страдающим от войны на УкраинеЮлия - не просто артист, она помогает донбасским детям и людям, страдающим от войны на УкраинеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Тревогу забили сторонники Донбасса и фанаты певицы Юлии Чичериной. Оргкомитет FIFA запретил ей выступать перед футбольными болельщиками на фестивале в Ростове-на-Дону. Видимо, Юлия попала в "черный список" из-за того, что поддерживает ДНР и ЛНР. Также она пишет песни для бойцов республик. Западу такое творчество оказалось не по душе. Поддержать певицу призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил устроить флешмоб: в 16:00 всем включить военные песни Чичериной на полную громкость.

- Если оргкомитет FIFA боится слышать голос смелой российской артистки и запрещает её выступления, то никто не запретит нам всем слушать и петь её песни во время мундиаля самим, - рассказал «КП» Виталий Милонов. - В этот день, когда миллионы людей будут следить за открытием чемпионата по телевизору и радио, десятки тысяч с трибун стадиона мы хотим показать свою солидарность с нашей любимой певицей Юлией Чичериной, которой политики из ФИФА запретили петь хорошие и красивые песни.

Юлия - не просто артист, она помогает донбасским детям и людям, страдающим от войны на Украине. Она больше, чем артист. Сегодня на символ нашей страны. Давайте же сегодня вместе включим ее песни из окон домов, сами будем петь - вместе сделаем ее творчество народным гимном чемпионата по футболу. Возможно, что наша команда не победит, но наша страна, в любом случае, станет духовным победителем!

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