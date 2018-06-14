2018-06-14T13:11:08+03:00
Политика

Путин реорганизовал администрацию, создав новое управление

В Кремле отдельно займутся "информационно-коммуникационных технологиями"
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Путин реорганизовал управление Кремля по внутренней политике, возложив на него развитие местного самоуправления и взаимодействия президента с объединениями муниципальных образованийПутин реорганизовал управление Кремля по внутренней политике, возложив на него развитие местного самоуправления и взаимодействия президента с объединениями муниципальных образованийФото: REUTERS
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Владимир Путин, подписав в среду целую серию указов о переназначениях в администрации президента, в четверг продолжил эту работу двумя указами "о мерах по оптимизации структуры администрации". Реорганизации подверглись многие управления плюс появилось еще одно - по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Так Путин реорганизовал управление Кремля по внутренней политике, возложив на него развитие местного самоуправления и взаимодействия президента с объединениями муниципальных образований. На экспертное управление президента возложены вопросы цифровых технологий и технологического развития. На управление по обеспечению деятельности Госсовета теперь возложены "организация и обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, а также мониторинг и анализ социальных процессов".

А управление президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии будет преобразовано в управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Теперь ему надлежит "обеспечивать деятельность президента по вопросам госполитики в области развития цифровой инфраструктуры, а также заниматься вопросами применения информационно-коммуникационных технологий".

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил журналистов не гадать - кто из вновь назначенных заместителей или помощников президента будет занимать какой сферой, а дождаться соответствующих распоряжений главы государства.

- Давайте дождемся распределения обязанностей в администрации, - сказал он.

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