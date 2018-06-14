В Липецкой области пройдет День поля

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-14T14:01:25+03:00

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В Липецкой области готовятся к Всероссийскому дню поля, который пройдет в начале июля. Работа по подготовке к этому событию началась еще осенью прошлого года. После того, как на заседании в Министерстве сельского хозяйства РФ было принято решение провести Всероссийский день поля 2018 года в Липецкой области тогдашний министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев направил по этому поводу письму главе администрации Липецкой области Олегу Королеву.

- Я рассчитываю, что лучшие специалисты аграрной сферы – и ученые, и практики– совместно выработают пакет предложений по развитию отрасли. Задача – видеть тенденции завтрашнего дня и следовать им, - пояснил глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Обратим внимание, что День поля – традиционный праздник, который проводится в России с 2004 года. Он был задуман как всероссийская площадка по обмену опытом среди аграриев с выставкой прорывных сельскохозяйственных технологий, демонстрацией инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин. Такая площадка жизненно необходима для развития агропромышленного комплекса, освоения новых технологий в растениеводстве, оказания консультационной помощи сельскохозяйственным производителям при приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования, химических удобрений и семян.

С каждым годом Всероссийский день поля все больше закрепляет за собой статус одной из крупнейших в России выставочных площадок передовых технологий в сельском хозяйстве, растет число участников мероприятия. В 2017 году в Казани (республика Татарстан) в экспозиции выставки появился новый раздел «Робототехника».

При подготовке к Всероссийскому Дню поля в районе села Бруслановка (18 км к западу от Липецка по Елецкому шоссе) выделена площадка для закладки более 15 тыс. опытных делянок различных сельскохозяйственных культур. Они должны продемонстрировать достижения липчан в растениеводстве. Ведь в Липецкой области 5 мощных селекционных центров. Генеральным партнером Дня поля 2018 выступила группа «ФосАгро» – крупнейший мировой производитель высокосортного фосфатного сырья.

Для коллег-аграриев липецкие сортоиспытатели приготовили сюрприз: они готовы обнародовать результаты пятилетних испытаний новой культуры для центральной полосы России — льна. В его семенах уникальный комплекс жирных кислот.

Здесь же, недалеко от села Бруслановка, готовится площадка для выставки сельскохозяйственной техники. Более 170 компаний уже подтвердили свое участие, которые готовы представить около 1000 образцов техники. В гости ждут три тысячи человек со всей России, включая вице-премьера Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.