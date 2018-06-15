2018-06-15T07:32:33+03:00
Общество

Встреча Трампа и Ким Чен Ына, интриги вокруг газопровода в Турции и старт Чемпионата мира по футболу

Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев обсудят эти темы в эфире программы «ГлавТема» на Радио «Комсомольская правда» [видеотрансляция с 20:00 мск]
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Обсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым, Ильей Савельевым и Михаилом ЮрьевымОбсуждаем главные темы с Михаилом Леонтьевым, Ильей Савельевым и Михаилом Юрьевым
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Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Илья Савельев готовы обсудить вместе с вами все главные темы, но также ждут ваших вопросов! Вы можете позвонить им в прямой эфир с 20:00 по московскому времени по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Будет видеотрансляция в группах Радио «Комсомольская правда» в соцсетях и в этой заметке, также вы можете слушать радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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ГлавТема 14.06.2018.Легендарное аналитическое шоу "ГлавТема" сегодня снова будет в эфире Радио "Комсомольская правда"! Михаил Юрьев, Илья Савельев и Михаил Юрьев обсудят главные темы вместе с вами.

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