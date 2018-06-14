Стас Садальский: Говорухин очень злился на меня за то, что я 30 лет отбивался от роли в «Место встречи изменить нельзя»

СЕГОДНЯ 15:59 2018-06-14T15:58:30+03:00

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Сердце прославленного кинематографиста остановилось утром, 14 июня. Станислав Говорухин больше полувека отдал кино и без малого четверть века был депутатом Госдумы. Человек выдающийся, который останется в памяти и как деятель искусства, и как политик.

Он снял много прекрасных фильмов, многие из которых давно можно называть культовыми, но главным был и остается «Место встречи изменить нельзя».

Картина с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным, как известно, снималась на «Одесской киностудии», где Говорухин проработал 20 лет. И, разумеется, режиссер и депутат последние годы жизни глубоко переживал происходящее в бывшей советской республике. Год назад Станислав Сергеевич попал в «черные списки» СБУ, запрещающие въезд на Украину. И тогда режиссер с горечью ответил «КП», что и не собирался туда. А так как история с незалежной, к сожалению, длится давно, подобные запреты уже никак его не трогают.

Но еще три года назад, в 2014-м, в этот трагический для Украины и для его любимой Одессы год [события 2 мая 2014 года], Говорухин заявлял в прессе: «…Как гражданин, я понимаю: мы поссорились с Украиной на всю жизнь… Такую кровь не смоешь. Может, через сто лет и помиримся, если Земля ещё будет существовать. Но на отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков… А Одесса… Я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ — одесситы. Я их хорошо знаю… Такое невозможно было бы в Севастополе — там каждый бы взял тесак, топор, ружьё. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят… И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной…».

Эти слова режиссера попросил напомнить Стас Садальский. 66-летний актер, сыгравший многие десятки ролей, первой звездной ролью обязан именно Говорухину - «Кирпич» из «Места встречи изменить нельзя» сделал его известным на весь Союз. Садальский не смог не вспомнить о том, какую боль последние годы жизни испытывал Станислав Сергеевич в связи с тем, что творится в стране-соседе.

Стас Садальский, сыгравший многие десятки ролей, первой звездной ролью обязан именно Говорухину - «Кирпич» из «Места встречи изменить нельзя»

- Я солидарен с Говорухиным по поводу Одессы и Украины, - говорит актер. - Мне больно и противно, что в этой стране так поступают художниками - запрещают им въезд, внося в список врагов... Два года назад его 80-летие мы праздновали в ресторане в ГУМе. Человек 200 было: актеры, эстрадные артисты. Был и Владимир Путин. Президент — стопроцентный поклонник «Места встречи».

По словам Садальского, он большую часть жизни пытался уйти от прилипшего образа вора-карманника.

- Я лет тридцать отбрыкивался от этого фильма и Говорухин очень злился на меня за это, - продолжает артист. - Да, меня доставало каждый день, да до сих пор это длится: «Кирпич! Кирпич!». Поэтому я категорически не ходил ни на какие программы или события, посвященные «Месту встречи», ничего не делал. В этом году картине будет 40, готовятся проекты, в которых учавствовать буду. Я понимаю, что моя жизнь была бы скучна, если бы этого фильма не было.

Говоря о кончине режиссера, Садальский признался: «Когда пришло известие без официального подтверждения и последующее опровержения, то очень надеялся, что выживет, он был очень сильным. С мощным талантом, пророческим видением судеб и мощным мнением, с которым я солидарен… Он был честным, порядочным и ярким везде, как в кинематографе, так и в политике — это 1000 процентов!».

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