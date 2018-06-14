«Федя забьет два мяча». Отец Федора Смолова ждет голов сына в матче открытия ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 16:27 2018-06-14T16:27:54+03:00

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Главной надеждой сборной России в нападении на этом чемпионате мира большинство болельщиков считают Федора Смолова. Форвард «Краснодара» три последних года подряд признается лучшим игроком чемпионата России, а за национальную команду он забил 12 мячей в 32 играх.

В матче открытия мундиаля Россия — Саудовская Аравия Федора Смолова на трибунах «Лужников» поддержат его родители Михаил Николаевич и Ирина Николаевна. «Комсомольская правда» дозвонилась главе семейства, когда он уже выезжал на стадион.

— Михаил Николаевич, есть прогнозы, как сегодня наши сыграют и сколько забьет Федя?

— Я надеюсь, что выиграют... Нет, даже убежден в этом. А Федор должен этому поспособствовать.

— И все же: один гол, дубль, хет-трик?

— Я надеюсь на два гола Феди.

— По интернету уже гуляет юмористическая картинка: дескать, во Владивостоке матч уже посмотрели и счет 3:1. Два гола забил Федор Смолов...

— Вот как раз на такой результат и рассчитываю. Нужно снять весь этот негатив вокруг нашей команды. После победы всё встанет на свои места.

Даже в шуточных картинках болельщики предрекают Смолову два забитых гола Саудовской Аравии.

— Кстати, о негативе. На футболистах сборной он ведь тоже, наверное, отражается. Не сыграет ли эта шумиха злую шутку с игроками?

— Думаю, это будет только в плюс. В 2002 в Японии и в 2014 году в Бразилии все ждали от сборной отличных результатов, а, как команда сыграла, все помнят. То, что сейчас нет никаких ожиданий, пойдет только на пользу. Дрожь уже ушла. Можем спокойно выйти на поле и показать, что это поколение не бестолковое и игроки хорошие у нас есть.

— Когда в последний раз общались с Федором, что он вам сказал?

- Сказал, что все готовы и все покажут на поле свои лучшие качества. Федор настроен на командную работу. Личные успехи его не волнуют. Только победа команды.

Между прочим, именно Михаил Смолов в свое время отговорил сына повесить бутсы на гвоздь, когда у него был тяжелый период в карьере (тогда он играл за московское «Динамо» и не мог пробиться в основной состав). О разговоре с отцом Федор Смолов рассказал на днях в интервью порталу The Players Tribune.

— Я помню, звонил отцу и говорил: «Слушай, может мне закончить с футболом?», - рассказал Федор. — Потому что поехать в первую лигу я не хочу, опускаться на дно. Состоялся разговор, и отец сказал: «Ты же мужчина в первую очередь. Ты сам с собой поговори и определись. Ты многим жертвовал, чтобы сейчас на полпути остановиться и сдаться?.

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