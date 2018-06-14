Всемирный день донора — 2018: Россияне сдали кровь, чтобы спасти жизни

СЕГОДНЯ 20:35 2018-06-14T20:35:44+03:00

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14 июня во всем мире отмечается День донора - День, когда каждый человек может вспомнить, что чтобы совершать добрые дела не нужно быть супергероем. Это совсем не трудно - прийти и сдать кровь. И спасти тем самым чью-то жизнь.

- Каждые несколько секунд где-то в мире кому-то требуется кровь, - говорят в Национальном фонде развития здравоохранения. - Мы желаем всем, кто отмечает Всемирный день донора крови, счастья, здоровья, душевного тепла! Ведь донорство сопровождают доброта, уважение, сопереживание, желание принести пользу и здоровье людям, душевная щедрость и готовность помогать.

Сдай кровь. Поделись жизнью..Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови.

В этот день в России, как и во всем мире проходят акции по сдаче крови. Так, уже второй год донорами становятся депутаты Государственной Думы. Мобильная станция Службы крови расположилась прямо у здания на Охотном ряду.

- У этой гуманной акции глубинный смысл: каждый, кто сегодня становится донором, ощущает себя частью всего общества и готов прийти на помощь. Когда ты отдаешь кровь — ты не просто помогаешь другому, речь идет о спасении жизни, — напомнил председатель комитета по охране здоровья госдумы Дмитрий Морозов. - Кровь и ее компоненты, плазма крови и тромбоциты могут помочь не только тяжелобольным — они ежеминутно необходимы тем, кому требуется срочное переливание крови. Как детский хирург я знаю, как это важно в операционной.

Но сдать кровь можно и нужно не только 14 июня. Так, в начале 2018 года в Москве стартовал III марафон «Достучаться до сердец», в течение которого весь год в столице будут проходить донорские акции. Только в мае благодаря марафону сдали кровь 560 человек. Банк крови был пополнен более чем на 171 литров донорской крови, а всего с начала года 5 270 человек сдали почти 2,4 тонны.

Акции «Достучаться до сердец» продлятся до ноября 2018 года, их расписание можно узнать по ссылке.

А накануне 14 июня в России был запущен еще один проект, направленный на популяризацию донорства крови и ее компонентов. Он называется «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» и пройдет более чем в половине регионов страны.

Мероприятия начались 13 июня и продлятся до 17 июня. Так, жители Москвы сдели кровь в Городской клинической больнице №52, здесь же наградили почетных доноров. Большой праздник прошел на площадке Самарской станции переливания крови, а о пользе донорства для организма человека рассказали на лекциях в Крыму.

ВАЖНО

Всемирная организация здравоохранения, по инициативе котрой в 2005 году и был учрежден День донора, напоминает:

"Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и улучшить качество их жизни. Переливание крови и продуктов крови необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Оно также играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями"

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