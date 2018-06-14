На ВДНХ робот Бакстер предсказал исход матча Россия-Саудовская Аравия

СЕГОДНЯ 16:40 2018-06-14T16:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

До первого матча Чемпионата мира по футболу-2018 оставалось 2 часа, на Робостанции на ВДНХ также, как и по всей Москве, витал вопрос: "Кто же победит: Россия или Саудовская Аравия?" Мнение болельщиков было единогласным - Россия. А как считает знаменитый робот Бакстер, который в обычное время «работает» сортировщиком на заводе, а в свободное время - рубится в крестики-нолики с посетителями Робостанции на ВДНХ?

- Никаких шуток, в течении нескольких дней, робот запоминал прогнозы, составляемые спортивным трендсеттером и в итоге, нейросеть робота научилась копировать интуицию человека, - рассказали организаторы.

Но почему решено задавать вопрос именно Бакстеру? Ровно год назад он верно угадал исход 80% матчей Кубка Конфедерации. К Чемпионату мира он подготовился также основательно и будет угадывать счет игры с помощью "интеллектуальных мозгов".

- Роботу заранее дали для анализа информацию о составах сборных, рейтинги Fifa по футболистам. И на основе этих данных Бакстер сделает выбор. Перед роботом мы раскладываем 3 кубика - два с названием команд, но спрятанных внутри, так, чтобы робот не мог их считать, и один кубик с надписью "ничья", - рассказывает Артур Зархи, директор Робостанции.

И вот настал час определиться, выбор Бакстера - сборная России выиграет в матче со сборной Саудовской Аравии.

- Видели, робот долго думал и кинул кубик, а это означает, что матч будет еще и не самым интересным, напряженным, - прокомментировал действия робота Артур Зархи.

Ну, что же - в 20.00 мы узнаем: ошибся или был прав робот Бакстер?

КСТАТИ

Бакстер будет предсказывать результаты всех матчей на Рлбостанции ВДНХ в павильоне №2 - каждый день за час до начала игры. Результаты будут транслироваться в соцсетях. Но первыми их смогут узнать посетители выставки, да, еще и получить скидку на входные билеты (обычная цена 450–650 рублей в зависимости от времени посещения). Здесь же, в самой роботизированной фан-зоне Москвы, можно будет на большом экране смотреть матчи и болеть за любимые команды. А также поучаствовать в турнире по роботизированному настольному футболу, разучить кричалки с роботом Василисой, проверить свои навыки на популярном футбольном симуляторе FIFA 18 на консолях Хbox One и сразиться с непробиваемым роботом-вратарем.

ЧТО ЕЩЕ

А в соцсетях уже шутят, что во Владивостоке уже матч Россия-Саудовская Аравия посмотрели, причем счет тоже известен 3:1 в пользу сборной России.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 в России

В Москве на стадионе "Лужники" открывается первый в истории нашей страны главный футбольный турнир мира (подробности)