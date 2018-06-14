2018-06-14T21:38:24+03:00
Звезды

Самые сексуальные наряды Fashion People Awards: Бузова без белья, пеньюар Волковой и декольте Лорак

В Москве вручили премию за главные модные достижения года
Кира БУЛЫЧЕВА
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Ани Лорак на сцене премии Fashion People Awards. Фото предоставлено организаторамиАни Лорак на сцене премии Fashion People Awards. Фото предоставлено организаторами
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Раз пришло лето, то можно достать из гардероба самые легкие и откровенные наряды, и отправиться в них на Fashion People Awards. Звёзды, конечно, постарались - такого количества обнаженного тела, упакованного в кружева, мини и люрекс, мы не видели давно.

Феерично появилась Ольга Бузова, которая выбрала для выхода на премию «голое» платье с прозрачными вставками на боках. Вспомнилась шуточная переделка хита нашего шансонье - «Без белья, без белья - я пою вам эту песню без белья».

Ольга Бузова. Фото предоставлено организаторами

Ольга Бузова. Фото предоставлено организаторами

По откровенности с Ольгой могла сравниться Юля Волкова. Экс-«татушка» надела мини-топик и шортики, сверху которых набросила почти невидимую накидку.

Юля Волкова. Фото предоставлено организаторами

Юля Волкова. Фото предоставлено организаторами

Известная по проектам «Орел и решка» и «Голос» Регина Тодоренко пришла в ярко-бордовом крошечном платье, к которому добавила весьма сексуальные сапоги-чулки. Альбина Джанабаева появилась в ярком пиджаке, под который надела корсет, подчеркнувший ее пышные формы. Корсет к брючкам выбрала и Ани Лорак. Поп-дива выглядела сногсшибательно в этом наряде, прям женщина с эталонными формами.

Регина Тодоренко. Фото предоставлено организаторами

Регина Тодоренко. Фото предоставлено организаторами

Бывшая супруга Бориса Грачевского, Анна, пришла в образе лесной феи - фиолетовое платье с аппликацией на груди смотрелось странновато, но пикантно. Анна Седокова, которая полностью пришла в форму после родов, подчеркнула фигуру блестящим обтягивающим комбинезоном. Диана Арбенина умудрилась одновременно выглядеть и по-рокерски, и секси: солистка «Ночных снайперов» пришла в платье, которое сверху было из кожи, а снизу из прозрачной ткани.

Анна Седокова. Фото предоставлено организаторами

Анна Седокова. Фото предоставлено организаторами

Диана Арбенина. Фото предоставлено организаторами

Диана Арбенина. Фото предоставлено организаторами

64-летняя Любовь Успенская по традиции «посветила» своим роскошным декольте, получив и заслуженные восторги, и упреки в том, что, молл, не по возрасту. Даже Филипп Киркоров пришёл в кружевной чёрной рубашке, как настоящий итальянский мачо. А вот супруга пресс-секретаря президента России, фигуристка Татьяна Навка решила не шокировать народ, появившись в дорогом летнем костюме из белой ткани. Она получила награду в номинации «Ледовое шоу года» за постановку «Руслан и Людмила».

Филипп Киркоров. Фото предоставлено организаторами

Филипп Киркоров. Фото предоставлено организаторами

Татьяна Навка. Фото предоставлено организаторами

Татьяна Навка. Фото предоставлено организаторами

Ани Лорак победила в номинации «Концертное шоу года» за свою «Diva», Анна Седокова, по версии организаторов премии, сняла «Лучшее видео» - «Не твоя вина». Любовь Успенская стала «Иконой стиля», Ольга Бузова - просто «Стиль года». Певец Emin записал «Альбом года» - «Прости, моя любовь». Рэпер Feduk стал «Открытием года», Диана Арбенина - «Fashion-рок» артистом. Самой модной песней стала, конечно же, композиция Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а Вячеслав Зайцев получил почетное звание «Fashion дизайнер года».

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