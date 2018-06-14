2018-06-14T17:18:16+03:00
Спорт

В России подарили большой футбол США, Канаде и Мексике

Накануне матча открытия ЧМ-2018 в Москве прошел конгресс ФИФА, на котором выбирали хозяйку чемпионата мира-2026
Сергей КИРИЛЛОВ
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США, Канада и Мексика вместе примут Чемпионат мира по футболу в 2026 году.США, Канада и Мексика вместе примут Чемпионат мира по футболу в 2026 году.Фото: REUTERS
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Сенсаций не произошло - победила «большая тройка». Большинство голосов (134 против 65) получили США, Канада и Мексика, которые обошли явного аутсайдера Марокко. Именно эти три страны вместе и проведут первый в истории чемпионат мира, в котором примут участие не 32, а уже 48 команд.

«То, что турнир с таким количеством команд пройдёт в экономически развитых странах с хорошим потенциалом, является правильным и разумным решением. Это государства Северной Америки, которые находятся на одном материке, им это всё легче организовывать», - похвалил выбор вице-премьер Виталий Мутко в интервью ТАСС.

Напомним, что хозяевами чемпионатов мира, по правилам ФИФА, становятся поочередно представители разных континентов. К примеру, ЧМ-2010 был в Бразилии (Южная Америка), ЧМ-2018 в России (Европа), ЧМ-2022 пройдет в Катаре (Азия), а ЧМ-2026 - в США, Канаде и Мексике (Северная Америка).

Кстати, чемпионаты мира по футболу в Мексике (1970, 1986) и в США (1994) уже проводились, а вот для канадцев это будет премьера.

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