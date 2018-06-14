Юрий Башмет откроет ЧМ по футболу, дирижируя на плоту

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-14T17:20:16+03:00

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Прославленный музыкант даст старт Чемпионату мира по футболу. Как рассказал сегодня Юрий Башмет во время пресс-конференции в ТАСС, церемония открытия Чемпионата мира начнётся выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Оркестр будет исполнять концерт Чайковского, находясь на плоту.

- Музыканты будут сидеть, это немного легче того, что выпало мне. Весь концерт я стою, балансирую на воде и дирижирую оркестром. Это очень непросто, - признался маэстро.

По словам Башмета, он будет следить за Чемпионатом, намеревается болеть за сборную России и мечтает о выигрыше наших. «Вчера я пробовал ударить по мячу. Оказалось, это крайне сложно. Очень легко попасть ногой не туда, - попытался войти в положение наших футболистов музыкант. Первый матч ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией пройдёт 14 июня в 18:00.

Помимо маленьких секретиков предстоящей церемонии открытия Чемпионата, Башмет рассказал о главном событии этого лета.

Уже в шестой раз музыканты поедут в Италию, где с 21 по 24 июня пройдет фестиваль «Дорогами просекко».

Маэстро признался, что в Италии русских музыкантов очень любят. И, в качестве благодарности за преданность и любовь, Башмет везёт родине культуры целый ряд мировых премьер. Прозвучит концерт для флейты Ришара Гальяно, мировая премьера «Пяти отражений на тему 24-го Каприса Паганини» Кузьмы Бодрова – сочинения, заказанного специально для фестиваля.

В качестве русской изюминки - будет и наша виртуозная домристка. Где-где, а в Италии про домру ничего не слышали. Кроме того, 24 Июня состоится Национальный конкурс скрипки - на сцену выйдут сразу пять скрипачей-победителей: Марко Форначари, Массимо Марин, Габриэле Пьеранунзи, Джулио Плотино и Лаура Бортолотто.

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