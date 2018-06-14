Вдвое быстрее инфляции: Дополнительно повышать пенсии начнут уже с 2019 года

СЕГОДНЯ 17:55 2018-06-14T17:45:58+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге после заседания правительства рассказала, как именно будут повышать пенсии россиянам. По ее словам, в среднем они будут расти на 1000 рублей каждый год. Это примерно вдвое больше, чем сейчас.

- Дополнительную индексацию начнем уже с 2019 года, - пояснила Голикова. - С 1 февраля пенсии вырастут на уровень инфляции за предыдущий год. А с 1 февраля увеличатся на величину дополнительных доходов Пенсионного фонда. То есть повышать пенсии начнем чуть заранее.

В четверг на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев представил предложения по новой социальной реформе. Предполагается, что пенсионный возраст в стране вырастет с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Процесс перехода будет постепенным.

Сейчас пенсии неработающим пенсионерам индексируются только на уровень инфляции. Это прописано в законе. В апреле обычно происходит только индексация социальных пенсий (их получают инвалиды и те, кто не набрал минимальный трудовой стаж - сейчас 9 лет).

При этом работающие пенсионеры, которых сейчас около 12 миллионов человек, дополнительную ежегодную прибавку от государства не получат. Несколько лет назад правительство отменило для них индексацию на уровень роста цен. Их пособие увеличивается лишь на величину заработанных за прошедший год пенсионных баллов - в среднем прибавка составляет 100 - 200 рублей в год.

Напомним, в прошлом году инфляция составила 2,5%. По оценкам Центробанка, в этом году рост цен не превысит 4%. Средняя пенсия в России сейчас составляет 14 100 рублей.

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