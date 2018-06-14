2018-06-14T18:02:09+03:00
Общество

Верховный Суд: от конфискации террористов не спасет даже смерть

В высшем судебном органе рассказали как преступники будут лишаться своего имущества
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Здание Верховного суда РФ. Фото ИТАР-ТАСС/ Георгий АндреевЗдание Верховного суда РФ. Фото ИТАР-ТАСС/ Георгий Андреев
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Верховный суд (ВС) РФ в четверг принял постановление пленума "Об особенностях изъятия ценностей, денежных средств и имущества фигурантов уголовных дел".

В нем Фемиде рекомендуют быть жестче, и не оставлять преступникам какие-либо ценности. Согласно документу, в суды больше не будут возвращать взяткодателю деньги и ценности, переданные для подкупа, а контрабандисты не смогут получить назад незаконно перемещенные ими товары.

При этом высокая инстанция уточняет, что если "владелец денег и других ценностей, переданных в качестве взятки или подкупа, добровольно участвовал в следственном эксперименте, то ему следует вернуть его средства или имущество".

При этом закон больше не ограничивает статьи Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать орудия преступлений. Если героин перевозили в машине через границу, заберут и наркотики и машину. Если в машине был навигатор, а моторной лодке эхолот, а в доме фальшивомонетчика компьютер или сотовый телефон, изымут все до болтика. Судам указывается "изымать любые ценности и имущество, которое использовали преступники, или получали в ходе совершения преступлений".

Подлежат теперь бесспорной конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества либо предназначенные для этих целей.

Призвал в социальных сетях терроризму, и можно не только "сушить сухари", но и упаковывать компьютер.

В постановлении указывается, что арест имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена. А если преступник успел до ареста продать ценности, то суд может привлечь к ответственности покупателя, назначить экспертизу стоимости утраченных ценностей, и изъять у участников сделки другое равноценное имущество.

При этом от конфискации обвиняемого не освободит даже смерть.

"Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам не является освобождением от конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, а также денег, ценностей и иного имущества", - объясняет Верховный Суд России.

А тем преступникам, что решат оспорить решение суда, и подать апелляцию, грозит "ухудшение положения".

"При производстве в суде апелляционной инстанции обвинительный приговор, определение или постановление суда первой инстанции в части конфискации имущества могут быть отменены или изменены в сторону ухудшения положения осужденного", — говорится в документе.

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