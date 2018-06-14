2018-06-14T20:18:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

ЧМ-2018 в Москве: В поездах метро показывают прямую трансляцию матчей

Болельщики даже в дороге не пропустят любимую игру
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Трансляция матча открытия чемпионата мира в вагоне метро.Трансляция матча открытия чемпионата мира в вагоне метро.Фото: Светлана ВОЛКОВА
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- Черышев второй год забил! Молодцы, мужики! - под радостные крики болельщиков захожу в поезд метро на станции "Полежаевская". - Два - ноль!

По всему поезду "Москва" развешаны видеоэкраны, на которых в "Лужниках" рыдают фанаты сборной Саудовской Аравии и скачут счастливые болельщики сборной России. Сегодня - открытие ЧМ и первая игра.

Любители футбола теперь не пропустят ни один матч, если окажутся в эту минуту в метро. Пассажиры смогут посмотреть прямые трансляции игр ЧМ на экранах в поездах подземки.

- Мы запустили социально-значимый проект - онлайн-трансляцию матчей в метро, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Это уникальный случай для сотен тысяч людей, которые в этот момент будут ехать в метро. У них появится уникальная возможность посмотреть первый матч сборной России против сборной Саудовской Аравии, а также другие игры чемпионата мира.

Но есть несколько нюансов - картинка идёт без звука и без бегущей строки. Трансляцию можно увидеть не во всех поездах, а только там, где есть экраны. Их больше всего в новых поездах "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии.

Напомним, к маю 2018 года для прямого телеэфира около 1,5 тысячи вагонов оборудовали 5 тысячами экранов. В ближайшее время планируют поставить всего 8,9 тысяч экранов в 1896 вагонах.

Кроме того, трансляцию игр ЧМ-2018 можно увидеть и на экранах в некоторых переходах подземки между станциями.

В остальное время на видеоэкранах в метро крутят в прямом эфире городские новости, оперативную информацию об изменениях расписания транспорта, перекрытиях, о чрезвычайных ситуациях в городе и стране. Трансляция идёт без звука, но с бегущей строкой. На экране текст печатают удобным для зрителя шрифтом, который позволяет считывать информацию из любой точки вагона. А в будущем пассажиры смогут синхронизировать картинку и звук при помощи своих наушников и гаджетов.

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