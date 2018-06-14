2018-06-14T20:24:01+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Саудовской Аравии: Россия победила нас сегодня без особого труда

Хуан-Антонио Пицци подвел итог стартовой игре ЧМ-2018 по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хуан-Антонио Пицци.Хуан-Антонио Пицци.Фото: REUTERS
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Стартовый поединок чемпионата мира по футболу завершился совершенно неожиданно для главного тренера сборной Саудовской Аравии. Амбициозный Хуан-Антонио Пицци был грозен на послематчевой пресс-конференции.

- Вы играли против хозяев чемпионата на полном стадионе. Каково это было?

- Не знаю, связано ли это с тем, что это был первый матч или с тем, что мы играли против хозяев. Но, безусловно, мы сделали не то, что планировали. Соперникам не потребовалось, чтобы победить с таким результатом. Это необычно для игр такого уровня. Нам нужно сейчас восстановиться и преодолеть эту ситуацию и забыть об этой постыдной ситуации и двигаться дальше.

- Ожидаете ли вы продолжения работы после такого разгрома?

- Вопрос очень острый, но хороший. Сложно оценить, как я чувствую себя сейчас. У меня своя концепция. Я стараюсь полностью выкладываться, и делаю все с полной отдачей. Бывают такие ситуации, в которых я не имею контроля. Я продолжу работать в полную силу, полагаюсь на своих футболистов. И исхожу из того, что мы покажем себя лучше в следующей игре.

- Вы как амбициозный тренер известны. По-моему так выглядит, что Саудовская Аравия не по вашему калибру команда.

- Я так не думаю и не согласен с этой оценкой. Я видел развитие с того момента, как начал работать. Сегодняшний матч не то, на что можно ссылаться. Сказал же, что мы сыграли не так, как планировали. Но с другой стороны мы видели, что есть такие вещи, которые надо улучшать. В настоящий момент нам нужно готовиться к следующе игре. Мы готовились к чемпионату и приехали готовыми к игре на таком уровне. Мы сделали не то, зачем приехали сюда.

- Господин Пицци, сегодня мы увидели очень плохую сборную. Проанализировали ли вы как следует российскую команду, какая дальше будет у вас точка зрения на турнир?

- Безусловно, я изучил наших соперников. С тех пор, как я взял под начало команду, я проанализировал всех. Мы изучили и хорошо их знаем. Мы понимали, как они будут играть. Не считаю, что соперники нас чем-то удивили. Они без особого усилия победили нас сегодня.

- Думаю, что никто не ожидал такого результата. Вы сказали, что Россия не сделала ничего неожиданного. И это не лучший матч. Так ли это?

- На самом деле, Аргентина, Бразилия, Испания, Франция, Венгрия - это последние их соперники. То, как они сыграли сегодня - они играли так, как и все сегодня было. Они теряли мяч, дальние навесы, пытались играть головой, пытались играть высоким пасом. Мы знали их высокие стороны. Но первый гол нас застал врасплох.

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