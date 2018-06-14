Латинская Америка встречает мундиаль: беспорядки в тюрьмах, выходные посреди рабочей недели и иностранные послы, кричащие "Россия вперед!"

СЕГОДНЯ 20:11 2018-06-14T20:22:22+03:00

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Чемпионат мира по футболу традиционно является самым любимым "национальным праздником" у горячих латиноамериканцев, и ни один день независимости или юбилей какой-то только им одним известной битвы не приносит радости аргентинцам, бразильцам и жителям еще десятка стран западного полушария. Поэтому начавшийся сегодня мундиаль в очередной раз стал тем центром, вокруг которого крутились и будут крутиться все события в регионе весь этот год.

Жизнь в странах Латинской Америки буквально замирает на время игр национальных команд и это не метафора. Многие болельщики берут отпуска, а кое-где работодатели вообще объявляют даты игр сборных выходным днем, понимая, что пытаться добиться хоть какой-то продуктивности от сотрудников в это время бессмысленно. Если выиграют - то пойдут праздновать, а не работать. Если проиграют - будут весь день обсуждать матч.

Поэтому, например, в Уругвае Католический университет, второй по значимости ВУЗ страны, разрешил своим ученикам не посещать занятия и все другие мероприятия во время игр национальной команды на чемпионате. Проректор по работе с университетским сообществом написал письмо студентам, в котором заверил учащихся, что понимают их возможное отсутствие в стенах учебного заведения, так как "одна из задач студентов заключается в соответствии той реальности, которая их окружает". А реальность здесь дышит футболом.

Кстати, в этом году в Уругвае к спортивному празднику начали готовиться заранее, чтобы совместить рабочие графики с "объективной реальностью футбола". Теперь во многих офисах проходят соревнования, кто лучше украсить помещение, а в кафе и ресторанах появилось "русское меню".

Не отстают от этого сумасшествия даже заключенные. В Аргентине зэки объявили голодовку, требуя, чтобы администрация одной из тюрем починила местную кабельную телевизионную сеть. Как заявили осужденные: "Уже три дня как нас лишили нашего неотъемлемого права - права на просмотр чемпионата мира".

Особая "предмундиальная жара" началась в Перу. Еще бы, ведь сборная этой страны сыграет на чемпионате мира впервые за последние 36 лет! С 1982 года утекло много воды и "бело-красные" намерены дать бой. А в это время болельщики сметают с полок все, что связано с начавшимся турниром, причем особым спросом пользуются фигурки символа чемпионата - Забиваки, которые продаются даже в этой далекой латиноамериканской стране. Волчонок так полюбился местным жителям что, например, в городе Сурко его 300-килограммовую фигуру из цветов даже установили на центральной площади.

Но мундиаль — это всегда и борьба, поэтому обостряются и старые конфликты между странами, ведь в Южной Америке успех на поле зачастую может значить гораздо больше, чем абстрактная конкуренция в сфере экономики или дипломатии. Вот и аргентинцы поздравили своих "заклятых друзей" чилийецев (которые не прошли квалификацию квалификацию) вывесив во время тренировки сборной свой флаг с надписью "Чили, смотри чемпионат по телевизору". Что ж, изысканный подкол, если забывать тот факт, что в 2016 году футболисты Чили нанесли поражение тем же аргентинцам в финале Кубка Америки, так и не дав Мессии выиграть хоть что-то значимое на уровне взрослых национальных сборных.

Но все же злобы в мундиале в Латинской Америки намного меньше, чем ощущения праздника и карнавала. Даже и в тех странах, чьи сборные не попали в Россию, с вниманием и любовью смотря за чемпионатом, зачастую "оккупируя" компаниями все городские бары. Например, в венесуэльской столице Каракасе российское посольство вместе с "Россотрудничеством" организовали праздничный "утренник", посвященный первой игре турнира между сборными России и Саудовской Аравии. Уж что-что а эффект получился потрясающий, учитывая поддержку венесуэльцами наших ребят! Пожалуй, наблюдать за иностранными послами, выкрикивающими "Россия вперед!" дорогого стоит.

Помимо шумных вечеринок за просмотром игр по телевизору одной из самых важных традиций в Латинской Америке на время чемпионата считается собирание альбомов с наклейками фотографий членов сборных. Пожалуй, практически у каждого мальчишки в этой части Земли есть подобная книжечка, в которую он бережно вклеивает изображения любимых игроков. Зачастую "архивы" с подобными реликвиями собирают годами, передавая от отца к сыну как настоящее сокровище. Например в Колумбии, где эти наклейки называют "карамельками", подобное увлечение часто перерастает в серьезное коллекционирование. Один из хороших примеров последнего - 63-летний преподаватель фотографии Марселиано Пион Хирадо из города Барранкилья, который впервые купил альбом в 19 лет в преддверии чемпионата 1974 года в Западной Германии. С тех пор он ни разу не пропускал эти выпуски и сейчас приобрел 72-страничный альбом, в который надо будет вклеить 670 "карамелек". Обычно коллекционеры собираются в одном из парков города, где и идет бойкая торговля раритетными карточками. Среди особо ценных в этом году - изображения Лионеля Месси, Криштиану Роналду и, конечно, самого обожаемого колумбийского футболиста последних лет - Фалькао Гарсия.

Колумбия отличилась особо - во время чемпионата в это воскресенье здесь пройдет второй тур президентских выборов, которые имеют очень важно значение для страны только-только окончившей гражданскую войну. Но, судя по тому, как колумбийцев активно призывают находить время проголосовать между играми чемпионата, жители страны гораздо более интересуются мундиалем, чем электроральным процессом. Впрочем, властям в какой-то мере повезло, ведь национальная сборная в этот день не играет, поэтому шансы, что голосование все-таки состоится, весьма высоки.

Так что жители Латинской Америки готовы к чемпионату в России практически полностью. Осталась самая малость - чтобы любимая команда победила!