Первые в спорте, науке и творчестве: Тимирязевская академия отметила отличившихся студентов

СЕГОДНЯ 20:30 2018-06-14T20:44:41+03:00

В Тимирязевской академии чествовали самых отличившихся: преподаватели и студенты в торжественной обстановке подвели спортивные и культурные итоги года. Фото: timacad.ru

В главном аграрном вузе страны — более 200 победителей и призеров олимпиад, спартакиад и культурных фестивалей

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Студенты главного аграрного университета страны в 2017-2018 году ярко проявили себя в самых разных областях: науке, культуре, спорте. Поводов для гордости в Тимирязевской академии немало: более 200 ее учащихся стали победителями и призёрами спартакиад, различных фестивалей и творческих конкурсов. Накануне в вузе чествовали самых отличившихся: преподаватели и студенты в торжественной обстановке подвели спортивные и культурные итоги года.

Отличившимся тимирязевцам вручили почётные грамоты, благодарственные письма и кубки. Первый проректор Илья Корнеев от имени ректора РГАУ-МСХА Галины Золиной поблагодарил награжденных:

– Спасибо вам за энергию и эмоции, которые вы дарите нам, за организацию прекрасных мероприятий, которые вы проводили в течение года. И, конечно, за блестящие результаты в спортивных соревнованиях. Руководство вуза ценит ваши старания и будет продолжать поддерживать все ваши инициативы! - подчеркнул Илья Корнеев.

Руководство вуза делает все, чтобы обеспечить тимирязевцам комфортные условия не только для учебы и научных занятий, но и для культурной и спортивной жизни. По словам первого проректора, совсем скоро будет закончен ремонт в Доме культуры университета, и все творческие коллективы Тимирязевки вернутся в его уютные стены. Планируется обновить и стадион академии: руководство вуза собирается сделать его более современным. После реконструкции стадион станет яркой площадкой для занятий спортом и тренировок на пути к новым рекордам.

Более 200 учащихся стали победителями и призёров спартакиад, различных фестивалей и творческих конкурсов. Фото: timacad.ru

Тимирязевские спортсмены уже доказали, что они — одни из лучших среди студенческих команд. На главных стартах среди московских студентов – XXX спортивных играх, - учащиеся главного агарного установили рекорд: ребята приняли участие в соревнованиях по 70 видам спорта.

– Мы планируем в этом году из 90 вузов-участников войти в тройку лидеров, - рассказал руководитель Центра образовательной, спортивной и культурно-массовой работы Рафик Ханбабаев. - Мы гордимся нашими студентами, которые выступают на всероссийских и международных соревнованиях и благодарим ректора Галину Золину за поддержку и внимание к студенческому спорту.