Гендиректор группы «Алроса» Сергей Иванов: Об отце-разведчике и алмазах, показанных президенту

СЕГОДНЯ 21:00 2018-06-14T21:04:56+03:00

Андрей Ванденко взял для проекта ТАСС «Первые лица» интервью у Сергея Иванова - главы крупнейшей в мире российской алмазодобывающей компании, сына экс-главы кремлевской администрации, спецпредставителя президента по экологии и транспорту Сергея Иванова

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БЕЗ КОЛЬЕ

- После того как вы возглавили компанию, добывающую более четверти мировых алмазов, трудно отделаться книжкой в качестве подарка другу на день рождения?

- Никто не ждет, что принесу бриллиантовое колье или перстень в пять карат. Да, знакомые стали обращаться за консультациями, где лучше и надежнее купить драгоценные камни. Отправляюсь в нашу компанию «Бриллианты Алроса», занимающуюся огранкой алмазов. Кто-то предпочитает приобретать драгоценности за границей, но я предупреждаю: надо смотреть сертификаты соответствия, поскольку участились случаи, когда искусственные алмазы выдают за природные?

- В феврале вы показывали Путину розовый и желтый алмазы...

- Особенно высоко котируются цветные алмазы. Те, что я приносил в Кремль для демонстрации Владимиру Владимировичу, являются самыми дорогими цветными алмазами среди когда-либо добытых на территории России. У них уникальные характеристики. В розовом почти 28 карат, в желтом - более 34 карат.

- Какой дороже?

- Розовый ценится гораздо выше. Рыночная цена полученного из него бриллианта должна быть в диапазоне от 15 до 20 миллионов долларов США. В прошлом году мы представили пять уникальных бриллиантов, изготовленных алросовскими огранщиками. Это коллекция «Династия», сделанная из алмаза весом 179 карат. Самый большой - «Династия».

- Сколько вы за него просили?

- Сумму, близкую к восьмизначной, - в долларах США. Уверен, сможем найти покупателя и реализовать бриллиант в 2018-м.

- А вы раньше драгоценностями интересовались?

- Если только хотел подарить что-нибудь красивое жене.

- И сколько карат вы могли себе позволить?

- Не больше двух в сете, включавшем, допустим, серьги и кольцо. Ангелине этого вполне достаточно. Она спокойно относится к украшениям. Ей и скромная бижутерия нравится.

- После вашего прихода в «Алросу» ничего не изменилось?

- Жена теперь говорит подругам, мол, муж научился хорошо разбираться в бриллиантах и часть семейных сбережений собирается инвестировать в драгоценности, которые она сможет носить. Это, конечно, шутка.

- Вам положены корпоративные скидки при покупке бриллиантов?

- Ни у кого в компании, включая гендиректора, в этом нет никаких преимуществ.

МАМА-ДОБЫТЧИК

- В вашей семье яблоко от яблони?..

- Отец - человек с огромным опытом, его советы очень качественные. Но он никогда не делился секретами.

Фото: личный архив С.Иванова

- А когда вы узнали, что он - шпион?

- Разведчик. Шпионы по другую линию госграницы. Правда о том, где служит отец, мне открылась лет в 14. В детстве я считал, что отец - профессиональный дипломат, а потом он показал удостоверение офицера КГБ, точнее, генерала СВР…

- В каких странах он защищал Родину?

- В Финляндии и Кении. Были короткие поездки в Англию, Швецию. В Хельсинки мы прожили 6 лет. Уезжали из мощного СССР, а вернулись в 1990-м в разваливающуюся страну. О Финляндии остались самые приятные воспоминания. В Кении было сложнее. Я прожил с родителями менее года и вернулся в Россию. Мама тоже уехала: наступали тяжелые времена, а она всегда получала хорошую зарплату, поскольку работала финансовым директором в крупных иностранных компаниях.

В 90-е многие кадровые сотрудники увольнялись из КГБ, чтобы прокормить семью. Люди шли в коммерческие банки, в ОНЭКСИМ, «Интеррос», «МЕНАТЕП»… Отец мог работать в свое удовольствие, продолжать служить в СВР, поскольку мама закрывала тылы.

Из Финляндии привезли «Волгу», купили за считаные тысячи долларов дачу. Жили в районе метро «Орехово». Вчетвером умещались в 70-метровой квартире.

Потом отец сдал квартиру в Орехово-Борисове и получил от управления делами президента другую. В доме на Рочдельской площадь была побольше. Мы с Ангелиной тоже купили квартиру по соседству. Брали ее в кризис 2014 года, оформив сделку до того, как рублевый курс обрушился.

Госдачу отцу предоставили еще как министру обороны. Сначала в Архангельском, потом в Барвихе. Мы туда переехали, когда я учился в институте. Дом старый, но природа отличная.

Своей дачи у нас нет. Мама года четыре назад ушла на пенсию из Центробанка. Бизнеса у нее не было и нет, занимается спортом, ходит по выставкам, встречается с подругами. Отец весь в делах. На последней должности бросил курить.

Отец нашего героя, Сергей Борисович Иванов, в короткой командировке в Британии. Фото: личный архив С.Иванова

ПУТИН-ПЕРЕВОДЧИК

- Не думали пойти по его стопам в разведку?

- В юности, когда узнал его истинную профессию, романтика была, но… Мама занималась экономикой, финансами, ее пример смотрелся не менее показательным с точки зрения востребованности, успешности и достатка. Брат, который был старше меня на три года, осознанно поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений.

- А с Владимиром Путиным вы когда познакомились?

- В 2008-м. В Мюнхене мы присутствовали на неформальной встрече Владимира Владимировича с бывшим премьером Баварии Эдмундом Штойбером. Разговор продолжался минут сорок, я старался синхронно переводить отцу. Путин периодически поправлял меня, поскольку я нервничал и ошибался. Потом мы еще с полчаса посидели отдельно.

ОТЕЦ НЕ СТАЛ БЫ ВЫГОРАЖИВАТЬ СЫНА

- Авария, в которой под колесами машины вашего брата Александра погибла женщина, могла стоить дальнейшей карьеры вашему отцу?

- Это не связанные между собой вещи. Что касается Саши, его вина в случившемся не была установлена. И отец не стал бы выгораживать сына.

Саша не снимал с себя ответственности, поскольку находился за рулем, но он не нарушал правил, не превышал скорости. Роковое стечение обстоятельств…

Отец остается членом команды Президента России, он никогда не скажет Владимиру Владимировичу нет.

- Когда в 2014-м Александр погиб, утонув в Красном море, прошел ряд комментариев, мол, вот и обратка прилетела.

- Злых людей, увы, хватает... Когда с братом произошла беда, мы с женой были в Камбодже. Саша собирался на форум в Китай, а по дороге заехал на несколько дней в Эмираты. Он был с коллегами. Брат хорошо плавал, занимался спортом, никогда не злоупотреблял спиртным. А тут средь бела дня на глазах у десятков людей пошел в море и…

- Писали, будто он бросился за тонущей дочкой.

- Очередная чушь. У Саши не было детей… Он отплыл от берега буквально на 20 - 30 метров. Рядом никого не оказалось, хотя там вокруг стоят камеры, за морем следят спасатели. Все случилось внезапно…Говорят, в Джумейре структура волн такова, что может резко затянуть под воду.