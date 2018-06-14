2018-06-14T21:36:57+03:00
Общество

В учебнике издательства "Просвещение" за письмо Шопена выдали сочинение студентки

Летом выйдет новая редакция книги, где ошибку исправят
Александр МИЛКУС
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Обложка учебника.Обложка учебника.
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В учебнике "Музыка. 4 класс" (авторы - Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина), который уже много лет успешно переиздается, опубликовано пронзительное письмо: "Милая моя, далекая, единственная! Почему наша жизнь так устроена, что я должен находиться вдали от тебя, быть в разлуке с тобой?.. Я помню шелест каждого листка, каждой твоей травинки, вижу дорогие мне лица. Я чувствую тебя, милая моя Родина!"

Приписано оно выдающемуся композиторы Фредерику Шопену. Но он таких строк не писал. Письмо, вдохновившись чарующей музыкой, написала еще в 80-х годах прошлого века студентка музыкального колледжа Татьяна Терехова. Но написала так красиво, что у авторов учебника даже сомнений не возникло – стиль композитора.

О том, что ее студенческое письмо попало в учебник, Татьяна узнала не так давно. И написала в «Просвещение», попросив исправить ошибку. Как объяснили «КП» в издательстве, новая редакция учебника "Музыка. 4 класс", где будет правильно указано авторство и объяснено, почему цитата из письма студентки используется в книжке, выйдет из печати в июле.

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