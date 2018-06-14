Трансферы ФК "Спартак" (лето 2018): кто войдет в новый состав столичного клуба

14 Июнь 23:23 2018-06-15T00:28:21+03:00

Московский "Спартак" в межсезонье может не только усилиться, но и потерять ведущего игрока. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пришли

Пока ФК "Спартак" совершил самый громкий трансфер этого лета - 2018 в РФПЛ: приобрел француза Самюэля Жиго из бельгийского «Гента». Высокий (187 см) центральный защитник должен залатать брешь в центре защиты команды. На покупке игрока этого амплуа настаивал и главный тренер Массимо Каррера. Пикантность ситуации в том, что на Жиго претендовал и «Краснодар», который давно вел футболиста. И даже предупредил «Спартак» о своей заинтересованности во французе. Но «красно-белые» в последний момент, похоже, перебили предложение конкурента, заплатив 8 млн. евро.

Подписал "Спартак" и 18 -летнего воспитанника "Тюмени" Павла Маслова. Он, кстати, тоже защитник. За "Тюмень". несмотря на юный возраст, Павел провел уже 51 игру в ФНЛ.

Сватают в «Спартак» хорватов Милана Баделя из «Фиорентины» и Николу Катича из «Славена Белупо». Впрочем, куда более вероятен переход полузащитника «Ахмата» Антона Швеца: Массимо Каррера говорил, что и опорную зону надо усиливать. Еще один вариант на эту позицию — Роман Емельянов из «Урала». Оба - россияне, что в условиях «лимита» - весьма ценно.

Также «Спартак», по слухам, считается одним из претендентов на полузащитника «Динамо» Александра Ташаева. За него, правда, придётся побороться с ЦСКА и «Зенитом».

Ушли

Самый большой спрос на футбольном рынке - на нападающего «красно-белых» Куинси Промеса. Лучшего игрока команды уже не раз отправляли в Англию, а теперь на него, якобы, положил глаз миланский «Интер». Итальянцы готовы, по слухам, выложить за Промеса 47 млн. евро. Непонятно, правда, почему так много- ведь отступные за него всего 30 млн.

Хорват Марио Пашалич и серб Никола Максимович, которые находились в «Спартаке» в аренде, скорее всего, в команду в новом сезоне не вернуться. Возможно, покинет клуб (как вариант, отправится в аренду) сербский защитник Марко Петкович, чья игра вызывала наибольшее раздражение болельщиков в минувшем сезоне.

Бразильское издание Zero Nora утверждает, что нападfющий Педро Роша, которого «красно-белые» в прошлом году купили за 12 млн. евро, может быть отдан в аренду в «Крузейро». В нем заинтересован главный тренер клуба Мано Менезес.

Пока же «Спартак» официально покинули два молодых полузащитника: Аяз Гулиев и Александр Зуев. Оба они в минувшем сезоне выступали за «Ростов» на правах аренды ( Гулиев — только вторую половину чемпионата), а теперь вот будут выступать за дончан на постоянной основе.