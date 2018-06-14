2018-06-15T00:28:21+03:00
Спорт

Трансферы ФК "Спартак" (лето 2018): кто войдет в новый состав столичного клуба

«Красно-белые» уже купили центрального защитника из бельгийского «Гента» - это первый трансфер ФК "Спартак" летом 2018
Максим ЧИЖИКОВ
Поделиться:
Московский "Спартак" в межсезонье может не только усилиться, но и потерять ведущего игрока.Московский "Спартак" в межсезонье может не только усилиться, но и потерять ведущего игрока.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пришли

Пока ФК "Спартак" совершил самый громкий трансфер этого лета - 2018 в РФПЛ: приобрел француза Самюэля Жиго из бельгийского «Гента». Высокий (187 см) центральный защитник должен залатать брешь в центре защиты команды. На покупке игрока этого амплуа настаивал и главный тренер Массимо Каррера. Пикантность ситуации в том, что на Жиго претендовал и «Краснодар», который давно вел футболиста. И даже предупредил «Спартак» о своей заинтересованности во французе. Но «красно-белые» в последний момент, похоже, перебили предложение конкурента, заплатив 8 млн. евро.

Подписал "Спартак" и 18 -летнего воспитанника "Тюмени" Павла Маслова. Он, кстати, тоже защитник. За "Тюмень". несмотря на юный возраст, Павел провел уже 51 игру в ФНЛ.

Сватают в «Спартак» хорватов Милана Баделя из «Фиорентины» и Николу Катича из «Славена Белупо». Впрочем, куда более вероятен переход полузащитника «Ахмата» Антона Швеца: Массимо Каррера говорил, что и опорную зону надо усиливать. Еще один вариант на эту позицию — Роман Емельянов из «Урала». Оба - россияне, что в условиях «лимита» - весьма ценно.

Также «Спартак», по слухам, считается одним из претендентов на полузащитника «Динамо» Александра Ташаева. За него, правда, придётся побороться с ЦСКА и «Зенитом».

Ушли

Самый большой спрос на футбольном рынке - на нападающего «красно-белых» Куинси Промеса. Лучшего игрока команды уже не раз отправляли в Англию, а теперь на него, якобы, положил глаз миланский «Интер». Итальянцы готовы, по слухам, выложить за Промеса 47 млн. евро. Непонятно, правда, почему так много- ведь отступные за него всего 30 млн.

Хорват Марио Пашалич и серб Никола Максимович, которые находились в «Спартаке» в аренде, скорее всего, в команду в новом сезоне не вернуться. Возможно, покинет клуб (как вариант, отправится в аренду) сербский защитник Марко Петкович, чья игра вызывала наибольшее раздражение болельщиков в минувшем сезоне.

Бразильское издание Zero Nora утверждает, что нападfющий Педро Роша, которого «красно-белые» в прошлом году купили за 12 млн. евро, может быть отдан в аренду в «Крузейро». В нем заинтересован главный тренер клуба Мано Менезес.

Пока же «Спартак» официально покинули два молодых полузащитника: Аяз Гулиев и Александр Зуев. Оба они в минувшем сезоне выступали за «Ростов» на правах аренды ( Гулиев — только вторую половину чемпионата), а теперь вот будут выступать за дончан на постоянной основе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Трансферы и слухи в РФПЛ (лето 2018): кто будет укреплять составы перед новым сезоном
Для кого-то главное событие лета 2018 - чемпионат мира по футболу, а для команд – участниц российского первенства сейчас самый горячий период – нужно укреплять составы перед новым сезоном
Новости 24
Аэропорт Киева возобновил работу после аварии самолета при посадке
Путин познакомил премьера Армении с президентом Азербайджана
Умер барабанщик Элвиса Пресли Д.Джей Фонтана
Белый дом не комментирует заявления Трампа о российском Крыме
Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на рынке топлива
Режиссер открытия ЧМ-2018 объяснил неприличный жест Робби Уильямса
Американский журнал включил три российские субмарины в ТОП-5 самых смертоносных в мире
Минюст США не выявил политической ангажированности ФБР в деле Клинтон
Госдеп заявил о гибели мирных жителей в результате российского авиаудара в сирийском Идлибе
Минобороны опровергло сообщения о приведении Черноморского флота в повышенную боеготовность
Россия и Саудовская Аравия расширят кооперацию в области энергетики
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о звонке от Владимира Путина
Путин и саудовский принц обнялись после победы сборной РФ на первой игре ЧМ-2018
Новак допустил, что страны ОПЕК+ обсудят смягчение квот на нефтедобычу на встрече в Вене 22-23 июня
Недалеко от стадиона «Лужники» эвакуировали два здания
Тереза Мэй достигла компромиссной сделки со сторонниками «мягкого Brexit» в Палате общин
Дааа!!! Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 5:0
Матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия посетили 78 011 человек
Артем Дзюба забил третий гол в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия
Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на благотворительный Фонд Трампа
СМИ сообщили об отказе Индии участвовать в совместной с Россией разработке новейшего истребителя пятого поколения
В ООН смотрят церемонию открытия ЧМ-2018 в прямой трансляции
Травма Алана Дзагоева: у футболиста сборной России повреждение задней поверхности бедра
СМИ: Страны ЕС единогласно одобрили введение ответных пошлин на товары из США