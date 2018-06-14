Трансферы и слухи в РФПЛ (лето 2018): кто будет укреплять составы перед новым сезоном

14 Июнь 23:33 2018-06-15T00:18:58+03:00

Для кого-то главное событие лета 2018 - чемпионат мира по футболу, а для команд – участниц российского первенства сейчас самый горячий период – нужно укреплять составы перед новым сезоном

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И «мундиаль» - лучший период для этого. Время есть до конца августа. Все трансферы и слухи о переходах в РФПЛ — в нашем материале

«Локомотив»

Чемпион страны пока на рынке не активен. Сейчас все разговоры о сохранении состава, который принес «железнодорожникам» первое место в минувшем первенстве. Пока не ясно предложат ли новый контракт португальцу Мануэлю Фернандешу, который в составе сборной Португалии участвует в чемпионате мира. Договор заканчивается в следующем году. По слухам, не продлит «Локомотив» соглашения с защитниками Тарасом Михаликом, Неманьей Пейчиновичем, Виталием Денисовым и автором золотого гола нападающим Эдером. А на опорника команды Игоря Денисова положил глаз «Зенит», мечтающий вернуть домой воспитанника питерского футбола.

В «Локомотив» может вернуться из «Рубина» нападающий Рифат Жемалетдтинов – за 1,5 млн. евро.

ЦСКА

Армейцы пока занимаются продлением контрактов: по слухам, уже согласились остаться в ЦСКА защитники Георгий Щенников и Кирилл Набабкин- причем, с понижением зарплаты. Теперь нужно договориться с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем: хотя бы, на год.

Приобретения

Из возможных трансферов – исландский защитник Хердур Магнуссон из английской команды «Бристоль Сити». Он попал в состав сборной Исландии на чемпионат мира, поэтому переход возможен только после вылета викингов из турнира.

Потери

Ушли из команды два полузащитника: Понтус Вернблум и Георги Миланов, скорее всего, не останется в ЦСКА и Бибрас Натхо.

«Спартак»

Приобретения

«Красно-белые», в отличие от конкурентов, уже отметились первыми трансферами. Лето 2018 — для них период наибольшей активности. На самую проблемную позицию в центр обороны из бельгийского «Гента» за 8 млн. евро куплен француз Самюэль Жиго. Его москвичи увели у «Краснодара». Также в «Спартак» из «Тюмени» перебрался 18-летний защитник Павел Маслов, но это игрок - на перспективу.

Потери

Покинул столичную команду 21-летний полузащитник Александр Зуев, заключивший 4-летний контракт с «Ростовом». В том же направлении отправился и другой хавбек – Аяз Гулиев. Вряд ли, будут продлены аренды с Марио Пашаличем и Николой Максимовичем.

«Краснодар»

Приобретения

«Быки» приобрели за 7 млн. евро. центрального защитника бельгийского «Андерлехта» серба Уроша Спайича. У «Уфы» за 2 млн. евро куплен полузащитник Дмитрий Стоцкий.

Потери

Не стал продлевать контракт с «Краснодаром» другой игрок обороны, капитан команды Андреас Гранквист. Он возвращается на родину, в клуб «Хельсинборг».

«Зенит»

Пока главный трансфер питерцев состоялся в самом конце мая- команду возглавил экс-наставник «Уфы» Сергей Семак. Должны вернуться все арендованные футболисты:Артем Дзюба, Олег Шатов, Лука Джорджевич, Иван Новосельцев…

Потери

Сразу по окончании прошлого чемпионата покинул «Зенит» его капитан – Доминико Кришито, перешедший в итальянский клуб «Дженоа». Завершил карьеру Виктор Файзулин.

Остальные

Приобретения

Самый активный на рынке сейчас - «Ростов». Кроме двух Гулиева и Зуева – двух игроков с российским паспортом, ростовчане взяли шведа Антона Салетроса из АИКа.

Казанский «Рубин», ставящий в этом сезоне цель вернуться в еврокубки, приобрел за 400 тысяч евро центрального защитника люблянской «Олимпии» хорвата Филиппа Уремовича.