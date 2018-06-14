«Худший матч, который я когда-либо видел»: как арабы отреагировали на разгром сборной Саудовской Аравии

14 Июнь 23:58 2018-06-15T00:55:10+03:00

Болельщицы из Саудовской Аравии после матча в Москве. Фото: REUTERS

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Стартовый матч Чемпионата мира открыл болельщикам не только долгожданный мундиаль, но и российских футболистов, над которыми ещё вчера надменно насмехались диванные спортсмены. Нашим пророчили непременное поражение в схватке со сборной Саудовской Аравии. Саудовцы тоже были уверены в своей победе, о чем свидетельствовали их посты в соцсетях и «аналитика» в местной прессе. Но получилось все в точности до наоборот.

И вот арабские соцсети снова закипели от «горячих» комментариев. На сей раз переполненных ехидством, гневом и разочарованием.

Так, в официальном Твиттере спортивной телепрограммы Action Ya Dawry (MBC) арабской публике предложили назвать лучшего и худшего игрока саудовской сборной. Под твитом на момент написания этого материала скопилось уже больше 800 комментариев. И почти все пользователи написали, что хороших игроков в арабской команде нет.

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«Все плохие без исключения, от защиты до нападения»

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«Тренер - худший игрок дня. Никакой концентрации, никаких планов. Постоянные ошибки. Нет слаженности между игроками. Честно говоря, это худший матч, который я когда-либо видел в своей жизни», - пишет другой пользователь.

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«Там вообще нет футболистов. Только дети, гоняющие мячик на школьном дворе!!!».

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Были и философские замечания: «Лучший игрок - это худший игрок», - написал пользователь с ником “konami”.

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«Лучший игрок: никто

Худший игрок: все»

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Но были и те, кто отнёсся к своим игрокам снисходительно: «Они все плохие футболисты, но мы их любим», - написала пользовательница.

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