2018-06-15T00:07:43+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 15 июня

Три матча будут сыграны на ЧМ-2018 по футболу. "КП" рассказывает о главных моментах встреч
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15 июня в Екатеринбурге мы узнаем, сыграет ли за Египет с первой же встречи Мохамед Салах.15 июня в Екатеринбурге мы узнаем, сыграет ли за Египет с первой же встречи Мохамед Салах.Фото: REUTERS
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Египет - Уругвай. 15:00. Екатеринбург. Группа "А"

Главная для нас встреча этого дня. Именно с Египтом наша команда, разгромившая накануне Саудовскую Аравию 5:0, проведет свой второй матч на чемпионате мира по футболу 2018. Как будет выглядеть соперник - узнаем из поединка в столице Урала. И только со стартовым свистком поединка мы узнаем как разрешится главная интрига чемпионата - когда же сыграет получивший травму в финале Лиги Чемпионов лидер сборной Египта Мохамед Салах?!

Марокко - Иран. 18:00. Санкт-Петербург. Группа "В"

На второй по значимости на турнире арене свой путь на чемпионате мира начнут команды Марокко и Ирана. Оба коллектива довольно дерзко пробились на этот турнир, показав интересную игру в отборочных раундах. Однако, например тот же Иран успел попасть в необычную историю. Из-за санкций США игрокам пришлось за свой счет покупать бутсы для тренировок перед стартом чемпионата мира.

Португалия - Испания. 21:00. Сочи. Группа "В"

Два главных фаворита этого квартета сыграют между собой поединок на олимпийском стадионе "Фишт" в столице Зимних Игр 2014 года. Португалия выиграла Евро-2016 и приехала на турнир в Россию вместе с Роналду доказывать свой класс. Испания же, записной фаворит многих турниров, за сутки до старта лишилась главного тренера. Так что теперь будет еще интереснее смотреть на противостояние двух звезд мадридского "Реала" - Серхио Рамоса у Испании и Криштиану Роналду у Португалии.

Полное же расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу с указанием каналов - читайте в нашем материале.

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