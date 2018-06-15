Самые неожиданные звёздные болельщики: как поддерживали российскую сборную Николай Басков, Денис Мацуев, Данила Козловский и Алла Пугачева

СЕГОДНЯ 00:44 2018-06-15T01:28:52+03:00

Примадонна смотрела матч в замке, Киркоров сообщал зрителям счёт на своём концерте, а Басков болел за сборную на трибунах

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Нам всем важно было не ударить лицом в грязь - страна, принимающая чемпионат, должна была выиграть первый матч во что бы то ни стало. И таки да - счёт 5:0 нас полностью удовлетворил. Мы решили рассказать, как вчерашний “красный день калердаря” для нашего спорта провели отчественные артисты. Надо отметить, что среди звездных поклонников футбола оказалось те люди, в которых мы и не подозревали даже наличие минимального интереса к спорту.

Но этот матч объединил нас всех - и тех, кто далек от футбола, и старых фанатов, не пропускающих ни одной игры.

Поклонники пианиста Дениса Мацуева знают, что он - ярый футбольный фанат, «спартаковец». Тут мы совершено не удивились, когда увидели его на трибунах. Артист возбужденно радовался четвёртому голу: - «Ну как вам такое начало?». Даже не можем представить, что случилось с ним после пятого. Пожалуй, не меньший накал эмоций был у оперного певца Ильдара Абдразакова, который, напомним, выступал на Красной площади за день до открытия чемпионата вместе с Анной Нетребко и Пласидо Доминго.

matsuevdenis Открытие Чемпионата мира по футболу. Россия - Саудовская Аравия 5 - 0!!!! Ура!!!!!!!!!! #fifaworldcup #мацуев #matsuev #victory #russia2018

Наталья Водянова после презентации кубка чемпионата с легендарным вратарем Икером Касильясом пришла на трибуны. Где, как простой фанат, болела за наших со своими тремя детьми - Лукасом, Невой и Виктором. Красавица - модель не скрывала своих чувств, и прыгала от радости, когда мы забивали очередной гол.

natasupernova Россия, мы с тобой! Нева, Виктор и ещё где-то тут Лукас Russia we are with you #supernovaselfie #fifa2016 #worldcup #чм2018 #россиявперед

Данила Козловский изначально был настроен по-боевому. Еще до матча он написал в своём Инстаграме: - «Верю! Горжусь своей сборной! И по ... мне на весь голимый скепсис! Давайте, парни! На вас вся страна смотрит, как на Гагарина!». После нашей победы, конечно же, исполнитель главной роли в фильме «Тренер», видимо, снова войдя в образ, по-отечески похвалил команду: - «Газинский, Черышев, Дзюба, Головин! Сборная! Начало положено! Столько радости сегодня! Дальше - только вперёд!».

danilakozlovsky Верю! Горжусь своей сборной!

Даже Алла Пугачёва смотрела футбол - ее супруг, Максим Галкин, поделился трогательным видео, как его семейство поёт «Оле - оле - оле оле! Россия, вперёд!». Голос Примадонны, мы, конечно же, узнали. После шоумен и ведущий Первого канала поделился фото под названием «Летающий Макс» - эдаким прыжком счастья на фоне трансляции финальных «обнимашек» нашей соборной.

Фигуристка Татьяна Навка наблюдала за действом с трибун, а после поздравила футболистов: - «Как же здорово, когда наши - чемпионы! Очень хочется верить, что это хороший старт, и наши ребята еще не раз порадуют своих болельщиков!».

tatiana_navka Как же здорово, когда наши чемпионы!!!!! 5:0 СЕГОДНЯ Очень хочется верить, что это хороший старт и наши ребята ещё не раз порадуют своих болельщиков....... #fifa2018 #футбол #чемпионатмира #татьянанавка #мыпобедили

В «Лужниках» был замечен даже Евгений Петросян. Юморист сфотографировался с Мацуевым, и, по его словам, «прокричал установку на победу»: - «Я сделал прогноз 3:0 в нашу пользу. Сборная России мой план перевыполнила!».

petrosyanevgeny Перед началом матча мы с Денисом прокричали установку на победу! Так и получилось! Я, главное, сделал прогноз: 3:0 в нашу пользу! Сборная России мой план перевыполнила! Ура!!! Так держать! #евгенийпетросян #денисмацуев #чм2018 #лужники #открытие #россиявперед

Полина Гагарина была на работе, но показала видео, как радовались «ее мальчики» - сын Андрей и муж Дмитрий: - «Так выглядит победа! Спасибо нашей команде, достойное начало! Всех поздравляю, Россия вперёд!».

gagara1987 Так выглядит победа! Ну, Ребята! 5:0 Спасибо нашей команде за эмоции моих мальчиков!! Достойное начало чемпионата! Всех поздравляю! Россия вперееееед #fifaworldcup2018 #полинагагарина #моимальчики #спасиборебята #покамаманаработе

С трибун за супругом, футболистом Юрием Жирковым наблюдала его супруга, Инна. А компанию ей составил сын Дима и бывшая жена Андрея Аршавина, Юлия Барановская. «Мы с Иннусей все глотки сорвали! Наши лучшие! С победой, родная страна!» - поделилась эмоциями в соцсетях Барановская.

baranovskaya_tv 5:0 С ПОБЕДОЙ РОДНАЯ СТРАНА !!!!!!! Наши лучшие мы с Иннусей сорвали глотки @innazhirkova Юрка @yuryzhirkov браво

Среди звездных болельщиков был и Дима Маликов с супругой и дочкой Стефанией. Стеша патриотично нарисовала на щеке российский триколор. И, как потом оказалось, не зря.

steshamalikova Хух! Не зря 2 часа рисовала флаг России на лице гуашью! Ура-ура-ура, товарищи! Разорвали противника!!! 5:0 #WorldCup #TeamRussia

dmitriy_malikov Селфи с любимой женой на историческом событии-открытии чемпионата мира по футболу!!! Спасибо Coca-Cola за приглашение и отличную организацию! @cocacolarus #Готовы #открытьсердца

Большим футбольным фанатом оказался Александр Малинин, который даже вместе со своей дочерью снял клип к грядущему мундиалю. Видео не на шутку поразило россиян, вызвав, скажем так, противоречивые чувства. Артист болел на трибунах в компании Олега Газманова, его сына Филиппа и Льва Лещенко. “Настроение отличное, осталось только выиграть” - написал «есаул», и как в воду глядел.

oleggazmanov Я с младшим @philgazmanov . Встретил в Лужниках @alexandr_malinin @lev_leshenko Настроение отличное, осталось только выиграть! #футбол #чм2018

Ладно Малинин - сам Николай Басков вёл прямую трансляцию с матча! Нет, мы все знаем, что его девушка, Виктория Лопырева, является послом FIFA, но чтобы идти в Лужники, «через годы, через расстояния», когда весь город стоит в одной большой пробке, и ты не на сцене собираешь цветы, а сидишь на трибуне среди тысяч таких же зрителей! Мы считаем, что это - подвиг.

nikolaibaskov Россия вперёд !!!!

Ксения Бородина с супругом так же была замечена в «Луже». Ведущей «Дома-2» повезло, как никому другому: - «Я в восторге! Мы сегодня вышли на поле во время игры! Это так круто, здесь такая сильная энергетика и столько волнения. Не представляю, как футболисты справляются с этим, когда столько глаз устремлено на тебя и все ждут большой игры».

borodylia Ураааааа Россия вперёд #fifa2018 #worldcup2018

У Филиппа Киркорова в этот день был концерт в Элисте. Поп-король во время своего шоу сделал специальное объявление: - «Для тех, не до смотрел, могу сообщить - 5:0! В пользу России! Гостеприимная страна открыла сегодня свои двери для всего мира, на главный спортивный праздник!». Зал взревел от восторга, узнав от Фила о нашей победе.