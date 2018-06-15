Ругаться через соцсети? Нет уж, только при личной встрече!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-15T03:16:28+03:00

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Автор рассказал, как правильно выяснять отношения в соцсетях. У читателей нашлось много своих примеров (см. номер «КП» от 1 июня с. г.).

Карина:

Я давно живу на свете, и когда только появилась аська, и в ней начинался какой-то флирт с мужчинами - это было волнующе и загадочно. Тут и элемент недосказанности, и какие-то намеки. Сейчас переписка в мессенджерах - это уточнение геолокации и времени. Никакой интриги! Поэтому я удивляюсь, как через соцсети можно поругаться. Это все равно, что высказывать претензии утюгу. Оставьте это удовольствие для личной встречи.

Миша:

Адекватная в жизни, моя любимая девушка, как только мы начинаем переписываться через соцсети, вдруг обрастает таким пафосом. «Тяжело не уйти - тяжело остаться», «За самой темной ночью придет рассвет» - вот весь этот дикий ужас. И я позакрывал общие чаты. Надо с ней поговорить - звоню.

Валерия:

Я считаю, что соцсети сильно расслабили мужчин. Раньше им нужно было приезжать, делать какие-то движения, изображать страсть, ухаживать, а сейчас можно писать бесконечно в мессенджерах «как дела?» и слать мимимишные картинки. И это они воспринимают и как ухаживание, и как норму. Грущу!

Василий:

Зачем вообще обсуждать что-то важное в соцсетях? Вы не представляете, как легко подобрать пароль к ним. Хотите жить долго и счастливо? Делитесь секретами с подругами при встрече.

Николай Александрович:

Представьте, что уже через пятьдесят лет необходимость в живом общении вообще отпадет. Придумают какие-то сенсорные датчики, и люди даже целоваться будут через экран мобильного. Поэтому пока не поздно, давайте наслаждаться друг другом вживую. Кто за?!

Прошлое всегда будет дышать тебе в спину...

Что делать новым мужьям и женам: поставить четкие границы для бывших или разбежаться? Читатели спорят о бывших (см. номер от 25 мая с. г.).

Светлана:

Жить в новой семье и по уши сидеть в старой - просто верх неприличия. А если ты не можешь жить без детей от первого брака - так сидел бы там и терпел ради них, а не портил бы жизнь другому человеку.

Евгения:

10 лет назад я познакомилась с нынешним мужем, на тот момент я была свободна, а он формально еще женат. Через неделю он меня нашел, сказал, что влюбился и хочет встречаться. Я ему отказала, сказав, что не буду встречаться с чьим-то мужчиной. Если плохие отношения, то пусть разводится и ухаживает за мной, а потом посмотрим. Через месяц он оформил развод. Через полгода мы поженились.

Сева:

К сожалению, отцы бывшими не бывают. Если в прошлой семье есть дети, то экс-жена всегда будет маячить на горизонте. А вообще мужик, конечно, влип - только из-под одного пресса выбрался, как под другой попал. Да еще новой жене умудрился нажаловаться на бывшую, как зажимали его, болезного. Кому он теперь на новую жену будет жаловаться?

Миша:

Забеги в первую семью - это про развлечение, в котором вы тоже вынуждены участвовать. А он виноватый, а вы понимающая, такая драма, туши свет! Он так всю жизнь может развлекаться. А вы забейте. Потому что жизнь у вас одна, между прочим.

Виктория:

Так и жизнь - не курорт. Если ты начинаешь новую жизнь с новой женщиной, всегда помни, что прошлое будет дышать тебе в спину. Или пинать. Ну а куда от этого деться? Не надо бегать от проблем, надо научиться решать их быстро: тогда они тебя не закопают.

За то, что умел вовремя сказать «ух ты!», все звали офигенным парнем

Обозреватель «КП» Владимир Лаговский изложил пять научно обоснованных методов понравиться даме на первом же свидании (см. номер от 8 июня с. г.).

Виктор:

Конечно, при женщине надо молчать и слушать, я в это время в уме план на утро составляю. А за местоимения «ух ты», «ничего себе», «да ну» вообще получил звание офигенного парня. Это вообще не сложно, пацаны!

Ника:

Ох, уж эти понятные схемы, пять подходов, ну-ну! А я вот в своего мужчину влюбилась, когда он мне на первом свидании рассказывал, как гениально придуманы схемы движения электричек. Он был так увлечен и прекрасен в своем рассказе, что я решила: надо брать!

Константин:

Наблюдения свидетельствуют: женщины на свиданиях используют местоимение «я» в несколько раз чаще, чем «вы» или «ты». Да ладно - только на свидании? Да они так всю жизнь живут. И тещи тоже.

Светлана:

Автор не берет в расчет тот факт, что зачастую первое свидание - это как скучная работа. И чтобы не было слишком долгих пауз, надо чем-то заполнять эфир. Вот женщина и заполняет: и выговаривается, и использует часто местоимение «я», она же про себя рассказывает. А вот если оба не испытывают неловкости при молчании, тогда да, из этого может выйти что-то дельное. Тут уже что-то про единение душ.