Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 16 июня: Месси начинает турнир

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-15T14:32:47+03:00

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В субботу, 16 июня, восемь команд начнут свои выступления на чемпионате мира по футболу в России. Будут сыграны четыре поединка для команд, которые играют в группах C и D.

Франция - Австралия. 13:00. Казань. Группа С

Французы прибыли на чемпионат мира в ранге вице-чемпионов домашнего Евро-2016. Имея роскошный во всех смыслах состав Дидье Дешам попытается пройти с ним как можно дальше по турнирной сетке - на прошлом турнире "потолком" для трехцветных стал четвертьфинал. В нем они проиграли 0:1 будущим чемпионам - Германии. Австралийцы же в этом противостоянии выглядят довольно скромно на фоне французов.

Аргентина - Исландия. 16:00. Москва. Группа D

Лионель Месси свой первый матч на чемпионате мира по футболу в России сыграет на стадионе "Спартак". Один из двух лучших игроков современности начнет свои с командой выступления на турнире поединком против самой необычной сборной последних лет - исландцев. "Викинги" в 2016 году произвели фурор на чемпионате Европы и теперь все ждут, что же они могут показать на своем втором в истории крупном турнире. И начинают они матчем с Аргентиной.

Перу - Дания. 19:00. Саранск. Группа D

Перуанская сборная в последний раз играла на чемпионате мира 36 лет назад - в далеком 1982 году они сыграли неплохо. На их счету ничья с Камеруном и Италией. В Россию приехало другое поколение перуанских футболистов, ведомые лидером московского "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном. Он в 33 года переживает вторую молодость - недавно привел к победе "Локо" в чемпионате России. У датчан же больше козырей в этой игре. Главный из которых - полузащитник "Тоттенхэма" Кристан Эриксен. Битву этих двух команд увидят зрители "Саранск Арены".

Хорватия - Нигерия. 22:00. Калининград. Группа C

Балканская команда начнет поединок против "Суперорлов" на стадионе в Калининграде. На прошлом чемпионате мира, находясь в одной группе с хозяевами турнира, они не прошли в плей-офф турнира. Сейчас же, как говорят специалисты, шансов больше - жребий более позитивен. Но у нигерийцев, за которых выступает форвард ЦСКА Ахмед Муса, может быть другое мнение - в Бразилии они прошли в 1/8 финала, где уступили в конце матча Франции со счетом 0:2.