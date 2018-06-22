Иван Ургант, Егор Крид, Полина Гагарина и другие споют гимн «Усы надежды»

СЕГОДНЯ 16:45 2018-06-22T18:31:32+03:00

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Программа «Вечерний Ургант» уходит в отпуск до осени. Последний выпуск сезона выйдет в эфир в понедельник, 22 июня, и будет пафосным и торжественным как никогда. В центре внимания, разумеется, чемпионат мира по футболу. Как известно, именно команда этого вечернего шоу запустила в соцсети флешмоб «Усы надежды» в поддержку российской сборной, которой успешно руководит главный и весьма усатый тренер Станислав Черчесов. Усы отрастили практически все мужчины «Вечернего Урганта», женщины активно прибегают к постижу.

Также в программе примут участие Дмитрий Маликов и рэпер Витя АКФото: Первый канал

Кульминацией футбольной темы выпуска станет исполнение гимна «Усы надежды». Сводный хор в составе Ивана Урганта, Егора Крида, Григория Лепса, Ольги Кормухиной, Полины Гагариной, Дмитрия Харатьяна, Леонида Агутина и Владимира Преснякова-старшего исполнит следующие строки: «Усы надежды во славу новых дел, / Усы надежды как факел в темноте. / И я как прежде готов не брить с тобой / Любовь к России над верхнею губой».

Также в программе примут участие Дмитрий Маликов и рэпер Витя АК.

В распоряжении «КП» имеется фотография со съемок выпуска: Иван Ургант позирует на фоне так называемого хромакея (зеленого фона, который при монтаже заменяется на другое изображение или видео), по-товарищески сжимая чью-то мужскую руку, принадлежащую кому-то, кто спрятался за спиной ведущего.

«Вечерний Ургант». Первый канал. Пятница, 22 июня/00.00.