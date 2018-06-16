Протесты в Никарагуа: 200 погибших и приехавший в гости американский специалист по «демократическим переходам»

СЕГОДНЯ 07:40 2018-06-16T07:53:54+03:00

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Обстановка в маленькой центральноамериканской стране накаляется с каждым днем и, похоже, что скоро в стране начнется настоящая «герилья». По крайне мере, все больше признаков говорят о том, что ситуация развивается по сценарию "цветных революций", причем в самых жестких формах.

И это не пустые слова, ведь с начала протестов в Никарагуа уже погибли 200 человек. Но даже этим цифрам доверять нельзя, потому что противники нынешних властей заинтересованы в том, чтобы увеличить число убитых, а правительству наоборот выгодно занижать этот «показатель». Вот и получается, что реальное число жертв этого противостояния пока не известно.

Тем не менее ситуация действительно накалена до предела. Из-за этого в эту пятницу в Манагуа возобновился диалог между «гражданским обществом» (в лице организации Гражданский союз за справедливость и демократию) и властями, однако одного из главных действующих лиц, президента Даниэля Ортеги, на нем нет. Ключевую роль в переговорах в качестве посредника играет Конференция католических епископов Никарагуа, а со стороны противников правительства выступают представители бизнеса, студентов и неправительственных организаций.

Демонстранты сожгли и перевернули автобусФото: REUTERS

Для того, чтобы показать «кто в доме хозяин», оппозицией в четверг была объявлена всеобщая 24-часовая забастовка из-за чего улицы столицы Манагуа буквально вымерли. Во время этого «дня тишины» не работали магазины, банки, увеселительные заведения. Хотя подобные действия и не сравнятся с открытым противостоянием полиции, но убытки из-за всеобщего отказа населения работать по разным оценкам составили около 30 миллионов долларов, что для такого небольшого государства как Никарагуа весьма приличные деньги.

Проблема для действующего главы государства заключается в том, что многие оппозиционеры требуют его отставки, а это рассматривается властями как попытка переворота. Причем уйти призывают не только Ортегу, но и его супругу Росарио Мурильо, которая сейчас занимает пост вице-президента. Именно это требование Гражданского союза является ключевым для противников нынешней политической системы.

Пока обнадеживающих моментов мало. Скорее всего, 72-летний Ортега вряд ли захочет отдать власть, ведь речь идет не только о нем одном, но о всей команде президента Никарагуа, которая за 11 лет уже успела прочно укрепиться во властных структурах центральноамериканской страны. Да и 66-летняя супруга еще могла бы баллотироваться на пост главы государства. Так что теперь во многом судьба дальнейших переговоров будет лежать не на самом Ортеге, а на политической элите которая его окружает.

Кстати, тут как тут подсуетились и США, которые давно пытаются скинуть левый режим в республике, которая является по сути единственной центральноамериканской страной, неподконтрольной Вашингтону. Так, Госдепартамент 7 июня ввел визовые ограничения против отдельных должностных лиц Никарагуа. Более того, Комитет Сенатат по международным делам направил в Манагуа своего эмиссара для изучения ситуации — Калеба МакКерри. Этот «тихий американец» давно известен по своей работе по различным «проблемным» странам Латинской Америке — Гватемале, Гаити и Кубе. Особенно примечательная история с Островом свободы, когда МакКерри во времена Джорджа Буша-младшего получил звучный титул — Координатора для перехода и реконструкции Кубы. По собственным словам американца, он пытался помочь «положить конец диктатуре, которая в жестокой форме разъединяет семьи кубинцев".

Что будет делать бывший «координатор» в Никарагуа не вполне понятно. МакКерри уже встретился и с Ортегой, и с послом США в Манагуа, а также с представителями Епископской конференции для проведения «анализа ситуации». Какие оргвыводы последуют за этим, не сообщается, но вряд ли в Вашингтоне упустят случай сбросить своего оппонента.

Беспорядки в Никарагуа начались 18 апреля из-за предложенной властями реформы социального страхования, которая предусматривала увеличение пенсионных взносов. Тогда на улицы городов вышли тысячи человек, в основном молодежь и студенты, требовавшие отмены резонансного законопроекта. Хотя протесты изначально были направлены против конкретной инициативы властей, постепенно к ним начали присоединяться и другие граждане, недовольные политикой правительства Даниэля Ортеги, который возглавляет центральноамериканскую страну с 2007 года.

В результате под давлением протестующих уже 21 апреля президент объявил об отмене реформы, но людей на улицах уже было не остановить. Многие пошли против Ортеги из-за жестоких действий полиции в отношении протестующих, в результате которых погибли десятки человек. Страна погрузилась в атмосферу "перманентного протеста".