Министр иностранных дел Украины Климкин «опроверг» слова Трампа о Крыме

СЕГОДНЯ 09:40 2018-06-16T09:49:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Украина потихоньку оправляется от шока, вызванного словами Дональда Трампа, что он считает Крым российским, поскольку там живут русские и говорят на русском языке. Патриоты, выйдя из оцепенения, награждают президента США обидными кличками, предлагают разместить его личные данные на печально известном сайте «Миротворец» и другие не менее радикальные способы борьбы с американским «изменником Украины». А вот власть предержащие таких вольностей позволить себе не могут. А то «Джавелины» вдруг заберут, денег опять не дадут, да и мало ли что еще может приключиться.

Украинцы смотрят с надеждой на Порошенко, а тот, набычившись, в упор глядит на Климкина. Кто, в конце концов, тут министр иностранных дел, который и должен перетолмачивать зарубежных лидеров в удобном для Киева смысле? Ну что же, сами назначили, сами пусть теперь за Климкина и отдуваются.

- Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым – российский, - заявило это чудо, регулярно появляющееся в костюмчике не по размеру, будто подросток пубертатного возраста из бедной семьи, пятый год упрямо донашивающий единственный пиджачок, севший на два размера после первой стирки. - И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии – там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс.

При этом, он все же сознался, что во время встречи с ним Трамп интересовался, говорят ли в Крыму на русском языке, и он, Климкин, «очень детально объяснил, как это осуществляется». Что тут можно «детально объяснять», непонятно, ведь и младенцу с незамутненным рассудков ясно, что «это осуществляется» на русском языке. И все. Впрочем, от не страдающего от бедности фантазии украинского министра иностранных дел можно получить какие угодно объяснения. Вплоть до того, что «оккупанты заставляют говорить по-русски под дулами автоматов», или что крымчан по-русски научили говорить инопланетяне, подкупленные Кремлем.

Ведь высосал откуда-то (не будем уточнять, откуда именно) Павло Климкин, сам с трудом шпрехающий на суржике, информацию о том, о чем говорили лидеры «Большой семерки» на саммите, где Украины изначально не было представлено. Ведь ни Трамп, ни Меркель не переформатировали «Семерку» в «Восьмерку», а лучше - в «пятидесятку», чтобы там могла участвовать Украина. Или Климкин там дежурил по сортиру, как некогда Юля Тимошенко в попытках подловить Трампа. Может, официантил в расчете на чаевые для себя или Украины? Климкина не было даже «за забором», как некогда Михаила Саакашвили в этом им самим изобретенном формате приглашения на инаугурацию. Но глава МИД Украины откуда-то все знает, кто что, как и когда говорил.

Кстати, а когда это Трамп с ним беседовал о русском языке в Крыму? Уж не в ту ли пятиминутку, когда Климкин за деньги был допущен на несколько минут для фотографирования с президентом США в рабочем кабинете последнего? Неубедителен Павел Анатольевич. Неубедителен.

И, мало того, еще и мелочен до ничтожности. Поставил перед Украиной задачу испортить праздник чемпионата миру по футболу, который сейчас проходит в России.

- Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила, - заявил он буквально в пятницу. Правда, непонятно, какую «свою» команду едет поддержать украинские болельщики, поскольку сборная Украины отборочный турнир не прошла. И резюмировал:

- Футбольный праздник мы им должны испортить.

Воздух Вы можете испортить, Павел Анатольевич, а не праздник. И то – себе под носом, а не в другой стране. Впрочем, нагадить на Красной площади – это уже давно мечта новоукраинских патриотов. И у некоторых получается. Правда, не снимая штанов. На большее не отваживаются.

А, вообще, Павел Анатольевич, чем обращаться к некогда родному для вас русскому языку, который уроженец Курска демонстративно предал, шел бы лучше Трампу объяснить, как в Одессе, Харькове, Киеве и других украинских городах говорят на мове, а главное – «как это осуществляется». Если хватит денег заплатить за еще одно фотографирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп назвал Крым российским

Вслед за призывом вернуть Россию в «большую восьмерку», Дональд Трамп снова шокировал коллег признанием Крыма территорией России. Как пишет американский портал Buzzfeed со ссылкой на свои дипломатические источники, президент США аргументировал свою позицию тем, что люди на полуострове разговаривают на русском языке (подробности)

Поклонская пригласила Трампа в российский Крым

Американский президент Дональд Трамп назвал Крым – российским полуостровом. По крайней мере, об этом вчера со ссылкой на свои источники сообщило американское издание Buzzfeed (подробности)