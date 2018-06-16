Диверсификация нормальная и по-украински: За газом из «Турецкого потока» страны уже выстраиваются в очередь

СЕГОДНЯ 13:10 2018-06-16T13:14:36+03:00

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Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко на днях, а именно 12-го июня принял участие в торжественном запуске Трансанатолийского газопровода (TANAP), который должен будет поставлять азербайджанский газ из месторождения Шах Дениз на Балканы и в страны Южной Европы. Каким там боком к этому газопроводу Порошенко, которого на церемонию вроде как пригласил Эрдоган, было до определенного времени непонятно. Но сам Петр Алексеевич рассеял все сомнения по этому вопросу. Ленточку он там не перерезал, дали символически подержаться на вентиль, и вдохновленный этим актом участия (как говорил ведущий одного ток-шоу на федеральном канале про роль тестикул в половом акте: «Участвуют, но не входят») Петр Алексеевич провозгласил: «Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа».

А чтобы никто не сомневался в серьезности намерений, повторил еще и в своем микроблоге эту замечательную мысль: «Надеюсь, что в ближайшее время найдем возможности для получения Украиной природного газа с Каспийского моря». Разумные украинцы тут же высмеяли эту новую «перемогу» и посоветовали посмотреть для начала на карту и посчитать, насколько подорожает газ из-за удлинения транспортного плеча на тысячу, а то и тысячи полторы километров. А известный украинский политолог Александр Семченко подверг эту идею Порошенко жесточайшей критике.

- Слушаю Петра Алексеевича – он так радуется, что наконец-то проект завершен, что Европа получила новый источник газа. Так, извините, азербайджанский газ поступал в Европу, но поступал по другому пути, и в этом транзите азербайджанского газа участвовала Украина, и она на этом зарабатывала. Теперь не будет зарабатывать… - разъясняет Семченко.

- Он собирается закупать газ из этого газопровода. По сравнению с тем, что, если бы этот газ зашел в восточной границы Украины, транспортное плечо увеличивается примерно на тысячу, а то и полторы тысячи километров, - продолжает политолог и резюмирует. - И это транспортное плечо – это не просто красивые слова – это еще и дополнительные деньги, которые нужно будет заплатить за транзит по этой территории... Раньше Украина зарабатывала на транзите газа в Румынию, Болгарию, а теперь Болгария будет зарабатывать на транзите в Украину.

Но география с математикой, эти ватные лженауки Киев не интересуют. Гораздо важнее соображения и аргументы другого плана, которые лаконично обрисовал министр иностранных дел Украины Павло Климкин.

- Глядя на цвета эмблемы TANAP, вижу, что у нас есть все шансы успешно присоединиться к этому проекту. После Балкан это будет следующий логичный шаг, - написал он в своем микроблоге. А что же там такого многообещающего для Украины в цветовом решении эмблемы газопровода. Все очень просто на синем фоне общего рисунка буквы TANAP окрашены в желтый цвет. Поняли? Это же перемога! Тут финансы с математикой и географией должны, тихо постанывая, просто отползти в сторону. Правда, у Азербайджана нет сейчас газа для полного заполнения трубы, и там остающийся объем заполнит «Газпром», но это будет уже не российский газ в сознании украинского руководства.

Между тем, на этом фоне покрасочного покращення (улучшения) страны Юго-Восточной Европы Венгрия, Сербия и Болгария уже договорились о другом способе диверсификации газовых поставок. Министры иностранных дел этих государств встречались на днях (почему-то без Климкина) и сообщение об итогах их рандеву опубликовано на официальном сайте правительства Венгрии.

- Гарантировать надежное энергоснабжение – одна из самых больших проблем, стоящих перед Центральной Европой, и по этой причине маршруты поставок природного газа должны быть диверсифицированы, что также имеет решающее значение для Венгрии, - заявил после встречи министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. И они ориентируются в этом вопросе на вторую нитку газопровода «Турецкий поток», которая сейчас активно строится. Первая нитка будет снабжать саму Турцию, а вторая, которую планируют сдать в 2019 году – Южную Европу. Болгария построит свой газопровод протяженностью 400 км. и компрессорные станции, то же самое сделает и Сербия, и в 2022 году этот маршрут станет основным для получения газа этими странами.

- Это означает, что проекты развития внутренних сетей Сербии и Болгарии и развитие венгерской инфраструктуры позволят поставлять природный газ в Центральную Европу, в том числе в Венгрию, с юга, начиная с 2022 года, - заключил венгерский министр.

Какой нож в спину Киеву! И от кого, от европейцев! Почему-то они решили, что диверсифицировать надо не источник получения, а маршруты, выстраивая удобные, дешевые и надежные. Там, где невменяемый транзитер не сможет никого шантажировать. И само понятие посредника просто исчезнет как тень ночью.

Кстати, не исключено, что Украина будет не только от Румынии, но и от Болгарии и Венгрии получать все тот же российский газ. Раза в два дороже, чем если бы напрямую из России. Да еще и в Киеве накрутят цену. Но ведь главное – чтобы труба была покрашена в синий и желтый цвета.

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