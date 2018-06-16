2018-06-16T14:58:25+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Германии: "Не думаю, что мы опять победим Бразилию 7:1. Я же реалист"

Йоахим Лев поделился ожиданиями от первой игры на чемпионате мира 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.Фото: REUTERS
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Сборной Германии предстоит отстаивать на чемпионате мира по футболу главный тренер национальной команды Йоахим Лев предстал перед журналистами. Он отказался говорить о составе на завтрашний матч с Мексикой. Но заметил, что такого же чуда, как в Бразилии в 2014 году, когда была победа над хозяевами 7:1, вряд ли стоит снова ждать от них.

- Как дела у Месута Озила?

- Все игроки в отличной форме. Озил был на тренировке, и готов выйти на поле. Что касается расстановки игроков, мы сегодня вечером поговорим. Сначала надо с командой поговорить, а потом уже с прессой.

- Что скажете о матче Испания - Португалия?

- Уже было несколько матчей сыграно, и рады, что завтра будет наша очередь выйти на поле. Вчера мы видели настоящую игру на чемпионате мира. Да, мы были на месте и смотрели эту игру классных команд. Думаю, что это был настоящий чемпионский поединок. Этот чемпионат мира стартовал очень убедительно.

- Как проходит подготовка к игре?

- Мы вчера готовились, отрабатывая угловые. Мы анализировали то, как играет и Мексика. Между играми у нас нет необходимости в интенсивных тренировках, поэтому у нас стандарты - приоритет.

- Что думаете про Ирвинга Лозано у Мексики?

- Я надеюсь, что он не даст очень много мексиканцам. Лозано - фланговый атакующий игрок. Мы должны правильно проанализировать его действия. Для нашей обороны такие игроки могут представлять вызов.

- У вас какие-то сомнения относительно Мануэля Нойера?

- Все 3-3,5 недели я видел его сфокусированным игроком. Он провел все тренировки с нами. Для меня он - стабильный спокойный человек. За многие недели и месяцы он очень интенсивно работал над собой. У него все в норме - его реактивность, футбольные качества. Мы не чувствуем никаких проблем. Для меня он очень уверенный игрок.

- Когда мы смотрим на 2014 год, то первая игра всегда для Германии сложна. Сейчас, как действующие чемпионы мира, вы снова обыграть всех?

- Я думаю, что мы все понимаем, что это сложнейший процесс. За последние 70-80 лет никому не удалось дважды выиграть этот титул. После чемпионских титулов у многих происходят сбои. Но что касается нашего "тщеславия", то ничего не поменялось. И я чувствую, что градус напряжения повышается. У нас есть много опытных игроков, которые играли даже в 2010 году на ЧМ.

- Тот факт, что Юлиан Дракслер сейчас был на пресс-конференции, может ли говорить что-то о составе?

- Участие игроков в пресс-конференции - не я этим занимаюсь. Почему же не ему на предматчевой пресс-конференции участвовать, если год назад он был капитаном на Кубке Конфедераций? В том году он был одним из лидеров нашей команды. Он целеустремленный человек. За последние месяцы эта картина никак не изменилась. Он может давать нашей команде очень многое и я готов положиться на него.

- Волнуетесь ли вы, потому что вы - чемпионы мира действующие?

- Никакой роли это не играет, позитивный стресс перед ЧМ ощущает каждый тренер перед таким турниром. Перед каждым первым матчем турнира любой наставник волнуется и анализирует, это стандартная ситуация. Всегда перед первой игрой большая пауза. Мы ждем первого свистка и хотим с первых матчей показать себя. Но это не сильно отличается от других турниров, где мы уже играли.

- Почему у вас так мало игроков из бывшего ГДР?

- Не знаю, не готов ответить на этот вопрос. У нас есть один игрок, который в течение 4-6 лет важен для нас - это Тони Кроос. Мы - одна страна и одна команда и мне не важно, кто откуда. Самое важное - чтобы у нас были качественные игроки. Поэтому сейчас я не готов найти ответ на этот вопрос.

- А сможете снова обыграть Бразилию со счетом 7:1?

- Не думаю. Я - реалист. Это был замечательный день для Германии, но не думаю, что такое повторится.

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