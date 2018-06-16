2018-06-16T14:58:25+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футболист Денис Черышев пообщается с болельщиками в прямом эфире

Лучший игрок матча Россия—Саудовская Аравия Денис Черышев ответит на вопросы фанатов [видеотрансляция с 16.30]
Ольга БОРСКАЯ
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Лучший игрок матча Россия—Саудовская Аравия Денис ЧерышевЛучший игрок матча Россия—Саудовская Аравия Денис ЧерышевФото: REUTERS
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Имя Дениса Черышева теперь точно выучила вся страна и весь мир. Полузащитник сборной России был признан лучшим игроком матча открытия Чемпионата мира по футболу 2018. 14 июня Денис забил сразу два гола в ворота сборной Саудовской Аравии.

И сегодня, 16 июня, у каждого болельщика сборной России появится возможность лично поблагодарить спортсмена за забитые мячи и победу сборной, а также задать ему любой вопрос.

Футболист выйдет в прямой эфир в соцсети Вконтакте в 16.30. Свои вопросы пользователи могут оставлять комментариях в официальной группе Сборной России по футболу. Болельщики уже успели поинтересоваться у Дениса об ощущениях от первого матча на ЧМ, о дальнейшей карьере в "Вильярреале", за который футболист выступает с 2016 года, настрое на игру с Египтом - и просто полагодарить за победу.

Прямая линия с лучшим игроком первого матча ЧМ-2018 Денисом Черышевым.

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Автор двух голов-красавцев в ворота Саудовской Аравии был официально признан ФИФА лучшим игроком встречи. В зарубежной прессе его уже назвали «наименее русским из русских игроков». Все дело в том, что с пяти лет Денис живет в Испании. Туда он уехал за отцом, тоже известным футболистом (острый нападающий Дмитрий Черышев в середине девяностых провел десять матчей за сборную России) (подробности)

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