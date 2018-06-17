Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 17 июня

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-17T00:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На чемпионате мира по футболу 2018 в воскресенье, 17 июня, будут сыграны три поединка. Главные события - первые матчи бразильцев и немцев на этом турнире. Свой путь по турниру они начнут в Ростове-на-Дону и Москве.

Коста-Рика - Сербия. 15:00. Самара

Ельцин начнет чемпионат мира по футболу 2018 матчем в Самаре. Да, именно так. Полузащитник костариканской сборной Ельцин Техеда попал в заявку на турнир теперь готовится сыграть против Сербии. 4 года назад в Бразилии именно эта команда была в числе главных сюрпризов турнира. Так что с ними надо держать "ухо в остро". Сербы же, надежно сыграв в отборочном турнире, попали на чемпионат мира благодаря тренерским умениям известного в России специалиста - бывшего наставника "Краснодара" и "Локомотива" Славолюба Муслина.

Германия - Мексика. 18:00. Москва

За вычетом чемпионата Европы - 2016 команд Германии выигрывает все турниры, в которых принимает участие. Год назад немцы победили в Кубке Конфедераций, приехав на турнир даже не вторым, а очень экспериментальным составом. Сейчас же, находясь в сильнейшем сочетании, они начнут турнир поединком против Мексики, которая была разгромлена 1:4 в полуфинале Кубка Конфедераций 2017.

Бразилия - Швейцария. 21:00. Ростов-на-Дону

Пентакампионы 4 года назад на домашнем чемпионате мира после унижения в полуфинале от Германии 1:7 не смогли даже выиграть бронзовые медали. Бразилия уступила 0:3 команде Голландии и стала четвертой. С тех пор прошло немало перемен в составе бразильской команды и на этот турнир приехала, по сути, другая сборная, отличная от той, что была на ЧМ-2014. Так что нас ждет интересная игра против крепкой европейской сборной - Швейцарии.