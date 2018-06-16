2018-06-16T19:36:59+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа: "Мы готовы к тому, чтобы выиграть завтра у немцев"

Перед стартовой игрой чемпионата мира с Германией представители сборной Мексики выглядели достаточно уверенно
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа.Вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа.Фото: REUTERS
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Сборная Мексики в воскресенье, 17 июня, открывает чемпионат мира по футболу игрой против Германии. Именно матчем против действующих чемпионов мира год назад мексиканцы "закрывали" свои выступления в полуфинале. Тогда они уступили 1:4 и затем проиграли в матче за "бронзу" Кубка Конфедераций. Но теперь же сборная Мексики уверенна, что сыграет еще лучше.

- Я видел глаза своих напарников по команде - мы хотим выйти на поле и победить, - сказал вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа. - Конечно же, немцы - фавориты. Но как бы то ни было, это ничего не поменяет в нашем настрое. Мы готовы и знаем, что можем сделать что-то великое. Сборная Германии - профессионалы, они сильнее нас. Мы уделим внимание к ним во время контратак особенно.

- В этих играх Гильерме Очоа вам интересно играть. Особенно против Германии.

- Не могу сказать, что получится в итоге завтра. Я не играю, думаю только о себе. Думаю, что важно играть, думая обо всей команде в целом, об атаке, защите одинаково. Если каждый будет играть хорошо, у нас появится больше шансов для лучшего результата в завтрашнем поединке.

- Что вы вынесли после Кубка Конфедераций?

- Футбол - это игра, в которую можно играть правильно или же нет. Мы изучили все ошибки, обрели опыт. Опыт показывают, что такие матчи - очень интенсивные. И думаю, что важно играть сердцем, и главное - думать во время игры на поле. Я думаю что каждой игрой мы будем что-то доказывать. И каждый из нас готов к таким играм - уверенно играть на поле, а не допускать какие-либо ошибки во время поединков.

Ну и взял слово об этой игре наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

- О чем вы больше всего волнуетесь за сутки до игры?

- Главное быть уверенным в том, чтобы все игроки завтра сыграли бы так, как надо. И это важнее всего. Это нормальное состояние перед стартовой игрой на чемпионате мира.

- Что скажете вашим форвардам завтра?

- Я скажу им, что мы в матче против Исландии забили три, Аргентина сегодня - один. Я уверен в каждом из своих игроков. Верю, что при сохранении своего стиля у нас будут возможности для того, чтобы отличиться. Это важнее всего.

- Кто лидер в команде, который поведет ее вперед?

- Я думаю, что это индивидуальное. Верю, что перед первой игрой очень важного чемпионата и против чемпиона... думаю, что если показать наш обычный футбол, то будут шансы. Например, думаю, что для тех игроков, которые не играли на чемпионатах мира, это будет большой вызов.

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