Артем Дзюба процитировал персонажа из "Гарри Поттера"

СЕГОДНЯ 10:20 2018-06-17T10:27:52+03:00

Артем Дзюба - автор одного из пяти голов в стартовой игре чемпионата мира по футболу. Фото: REUTERS

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Накануне второго матча на чемпионате мира по футболу игрок сборной России Артем Дзюба дал интервью официальному сайту ФИФА. Автор одного из пяти голов россиян в стартовой игре ЧМ-2018 процитировал известного персонажа из серии книг и фильмов о маге Гарри Поттере:

- Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые тёмные времена можно найти лучик света, - анонсировал корреспондент ФИФА от сборной России Игорь Борунов большой разговор с Артемом Дзюбой, который скоро должен появиться в сети.

Артем Дзюба накануне старта чемпионата мира по футболу, к слову, к одном из интервью с журналистами в микст-зоне дал отповедь. Мол, пожалуйста, верьте в нас на чемпионате мира по футболу. И 14 июня наши разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в матче открытия турнира.

Россияне в матче 2 тура чемпионата мира по футболу 2018, напомним, сыграют с командой Египта в Санкт-Петербурге 19 июня. Встреча на одноименном стадионе начнется в 21:00 по московскому времени. Первый матч на турнире россияне выиграли со счетом 5:0 у Саудовской Аравии. А вот Египет проиграл Уругваю со счетом 0:1 после того, как пропустил гол в конце игры, которая прошла в Екатеринбурге.