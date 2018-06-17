Артем Дзюба процитировал персонажа из "Гарри Поттера"
Накануне второго матча на чемпионате мира по футболу игрок сборной России Артем Дзюба дал интервью официальному сайту ФИФА. Автор одного из пяти голов россиян в стартовой игре ЧМ-2018 процитировал известного персонажа из серии книг и фильмов о маге Гарри Поттере:
- Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые тёмные времена можно найти лучик света, - анонсировал корреспондент ФИФА от сборной России Игорь Борунов большой разговор с Артемом Дзюбой, который скоро должен появиться в сети.
Артем Дзюба накануне старта чемпионата мира по футболу, к слову, к одном из интервью с журналистами в микст-зоне дал отповедь. Мол, пожалуйста, верьте в нас на чемпионате мира по футболу. И 14 июня наши разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в матче открытия турнира.
Россияне в матче 2 тура чемпионата мира по футболу 2018, напомним, сыграют с командой Египта в Санкт-Петербурге 19 июня. Встреча на одноименном стадионе начнется в 21:00 по московскому времени. Первый матч на турнире россияне выиграли со счетом 5:0 у Саудовской Аравии. А вот Египет проиграл Уругваю со счетом 0:1 после того, как пропустил гол в конце игры, которая прошла в Екатеринбурге.