2018-06-17T13:11:04+03:00
Звезды

«Вы не хотите общаться с простым народом»: Волочкову на Кипре преследовала маньячка

Балерина с ужасом вспоминает про встречу с сумасшедшей [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Отдых на пляже был испорчен.Отдых на пляже был испорчен.Фото: Instagram.com
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- Отдыхая с дочкой на Кипре, я случайным образом стала жертвой маньячки, -рассказывает «КП» балерина Анастасия Волочкова.-Я отдыхала на пирсе отеля, ждала свою дочь с занятий, на солнце немного уснула (на видео, которое взорвало Сеть, видно, что артистка загорала там топлесс, закрыв свои соблазнительные формы парео), и вдруг кто-то стал звать меня, причем, снимая на телефон.

И настаивая в категоричной форме то сфотографироваться, то угоститься за ее счет. От совместной фотографии я не отказалась, но дама словно не слышала меня.

«Вы не хотите общаться с простым народом!-кричала она. Я редко сталкиваюсь с таким неадекватным поведением, обычно на отдыхе люди более спокойно воспринимают соседство. Чтобы избежать дальнейших приставаний, я пошла в море. Она же побежала за мной, изрыгая ругательства.

Маньячка караулила Волочкову в холле отеля. Фото: Instagram.com

Маньячка караулила Волочкову в холле отеля.Фото: Instagram.com

Но уже в море я подумала, что всё это слышит лишь моя попа. Потом эта дама караулила меня в холле отеля, хотя, как потом выяснилось, она не проживала там.

Я даже не знала, что это видео где-то кто-то разместил, но мне столько звонило и писало людей, причем, даже незнакомых, что надо найти эту девушку и подать на нее в суд. Люди были возмущены таким безумным поведением дамы.

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Волочкову на Кипре преследовала маньячка
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