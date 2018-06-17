На ЧМ-2018 нигерийцам запретили секс

СЕГОДНЯ 12:41 2018-06-17T12:51:13+03:00

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Сборная Нигерии неудачно начала чемпионат мира по футболу 2018. В Калининграде накануне они уступили команде Хорватии со счетом 0:2. Оба гола они пропустили в конце игры.

Перед чемпионатом Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор ввел в команде запрет на секс с русскими девушками. Мол они могут подорвать атмосферу в команде и забрать все силы у игроков. При этом наставник был не против того, чтобы футболистов в выходные дни посещали их жены.

- Тем не менее я не разрешу им приглашать русских девушек. Нет, нет, нет. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается, - сказал Рор.

Оби Микел, который более 10 лет выступал за «Челси», а теперь играет в Китае, познакомился с Ольгой Дьяченко уже более 4 лет назад. Писали, что отец Ольги (российский бизнесмен) благословил их союз, но против этого брака выступали родители футболиста. Судя по Инстаграм Оби Микеля пара воспитывает близняшек.

Единственное исключение - русская жена капитана сборной Оби Микела.Фото: Instagram.com

А вот нигерийским болельщикам в Калининграде запретили проносить на стадион кур.

- Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах. Мы им сказали, что проходить живой курицей ни в коем случае нельзя. Но если нигерийцы будут болеть за свою сборную в других местах, мы им, конечно, посоветуем, где курицу можно купить. Мы готовы удовлетворить самые эксцентричные запросы, - прокомментировал запрет министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Как бы то ни было, игра у нигерийцев не пошла...