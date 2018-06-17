2018-06-17T13:13:22+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

«Наш Саранск превратился в Перуанск!». Фанаты сборной Перу устроили карнавал перед первой игрой на ЧМ-2018

Корреспондент "КП" проследил за тем, что происходило вокруг матча Дания - Перу
Алексей ОВЧИННИКОВ
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15 тысяч перуанцев преобразили Саранск.15 тысяч перуанцев преобразили Саранск.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Такого Саранск за свою 377-летнюю историю еще не видел: почти 15 тысяч болельщиков сборной Перу, нагрянувших в 300-тысячный город на матч Перу-Дания, на какое-то время умудрились изменить национальный колорит столицы Мордовии, превратив его в город-праздник с латиноамериканским темпераментом.

Едва появившись в Саранске, гости из Южной Америки сходу очаровали местных жителей. В отличие от сдержанных и осторожных датчан, коих здесь не набралось и тысячи, те напоминали самих жителей Саранска: такие же открытые, добродушные и веселые. Охотно фотографировались с местными на фоне привезенных с собой надувных альпак и индейских головных уборов с перьями, танцевали практически на каждом углу и, хохоча, рассказывали, как преодолевали более 13 тысяч километров, разделяющих Перу и столицу Мордовии - многим на это пришлось потратить до 80 часов: самолеты, поезда, электрички, попутки, такси. Вообще, по преданности своей сборной и отчаянности перуанские болельщики дадут фору многим другим любителям футбола. Чтобы приехать сюда, некоторые из них влезали в долги, а иные приехали без обратных билетов и ночевали прямо на улице, в спальных мешках.

Фанаты привезли один из символов Перу - ламу, Не настоящую конечно, но местым понравились подарки. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Фанаты привезли один из символов Перу - ламу, Не настоящую конечно, но местым понравились подарки.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Мордовско-перуанское братание тем временем набирало обороты. При встрече всяк норовил помочь гостям сориентироваться на местности, подсказывал, где заправиться пивом, по-братски обнимались и даже малыши при встрече со смуглыми инками охотно протягивали навстречу им пятерню и тщательно выговаривали по-испански:

- Ола! Перу аррива! (Привет! Перу вперед!)

- Шумбрат, ти мой брат! (Привет, ты мой брат) - смешили в ответ перуанцы, переходя на язык мордвы-мокши.

В день матча перуанским весельем, кажется, заразился весь город, отчего центр Саранска стал больше похож на латиноамериканский городок в момент проведения карнавала: повсюду - буйство красок, барабаны и пляски. Все смешалось в общем танце: индейские перья вперемешку с мордовскими кокошниками, старушки в цветах сборной Перу лихо отплясывали с саранскими дедушками, а щеки некоторых мордовских красавиц зарделись: темпераментные гости на полном серьезе предлагали тем уехать с ними в Перу, где много-много пушистых и мягких альпак. Ни у кого в Саранске не было сомнений, за кого будет болеть город. За час до игры развеселый карнавал огромной красно-белой рекой двинулся на стадион «Мордовия-Арена».

Карнавал перед матчем охватил весь город. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Карнавал перед матчем охватил весь город.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Карнавал перед матчем охватил весь город. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Карнавал перед матчем охватил весь город.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А кто в Перу-то остался? - удивленно спрашивали саранчане. И восхищенно шутили: - Наш Саранск превратился в Перуанск!

А потом вместе переживали, что сборная Перу, несмотря на отчаянную игру, так и не смогла переиграть Данию. Они проиграли 0:2 первый матч на чемпионате мира.

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