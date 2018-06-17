Скончался Геннадий Рождественский

СЕГОДНЯ 13:45 2018-06-17T13:56:39+03:00

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Геннадий Рождественский был обречен на то, чтобы связать судьбу с музыкой. Его отец Николай Аносов был знаменитым дирижером, а мать, Наталья Рождественская - известной на весь ССР сопрано. В «гнесинке» он учился у самой Елены Гнесиной. А в 20 лет уже работал в Большом театре - потом он станет его главным дирижером.

Он занимался не только классикой - наоборот, пропагандировал непривычную для советского слушателя музыку. Под его управлением впервые в СССР прозвучали ключевые произведения Игоря Стравинского, Бенджамина Бриттена, Альфреда Шнитке, Пауля Хиндемита, Карла Орффа. Рождественский работал не только в Советском Союзе - а и в Великобритании, Австрии, Швеции; под его управлением выступали крупнейшие оркестры Германии, Голландии, Японии.

Геннадий Рождественский был символом музыкального мира.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Список наград Геннадия Николаевича огромен. Еще в 1976-м он получил звание народного артиста СССР, а на излете советской эпохи, в 1990-м, - орден Ленина и звание Героя социалистического труда. В новом веке стал полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством», офицером французского ордена Почетного легиона и почетным командором ордена Британской империи.

Прощаются с ним теми же словами, что со Станиславом Говорухиным: директор Большого театра Владимир Урин сказал в интервью ТАСС, что с Рождественским уходит эпоха. Для ГАБТ он действительно был одним из самых важных людей за всю историю. Как, наверное, и для всего музыкального мира второй половины XX и начала XXI веков.