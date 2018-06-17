Зарубежные СМИ - о футбольной России: «Это краткий период всемирного единства!»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-06-17T14:59:08+03:00

Позитива немало, но вот ведущие англоязычные СМИ верны себе даже во время красивого всеобщего праздника

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«Комсомолка» почитала, что пишут о мундиале иностранные коллеги: к слову, многие - с места событий. Позитива немало, но вот ведущие англоязычные СМИ верны себе даже во время красивого всеобщего праздника:

«Темнокожих посетителей Чемпионата не должно шокировать слово «негр» - это слово в России не носит расистского подтекста и считается «нейтральным», - предупреждает немецкая газета Bild.

«В последние недели перед приездом 500 тысяч болельщиков Россия предпринимала согласованные усилия, пытаясь обуздать своих обычных демонов ксенофобии, - не стесняется в метафорах Нил Макфаркуар из The New York Times. - Здесь даже организовали курсы по улыбкам. Но некоторые законодатели их пропустили. Один член парламента предостерег женщин от секса с иностранцами, другой предупредил об опасности объятий с людьми с других континентов из-за возможных вирусов. Россияне, хотя и проявляют сердечность, могут сурово обращаться с иностранцами, особенно с большими группами, которые не знают языка. Улыбка незнакомцу считается чуть ли не признаком слабоумия. Здесь даже есть пословица: «Смех без причины - признак дурачины».

«Когда уходит злость из-за русских, разговаривающих по-русски, начинаешь больше радоваться их готовности помочь, сердечности и гостеприимству русских. Они объясняют жестами, руками и ногами, помогают. Когда стоишь в отчаянии перед указателем на кириллице, без всякой просьбы к тебе спешит маленький помощник... Как капризный наблюдатель, чье настроение меняется так же быстро, как главный тренер в Испании, я поймал себя на мысли, что настроение Чемпионата пришло, - делится впечатлениями от футбольной Москвы Кай Шиллер из немецкого издания Hamburger Abendblatt.

«Российской полиции велено не публиковать информацию о нарушениях во время Чемпионата мира по футболу, потому что Владимир Путин пытается создать имидж государства без агрессии. Это подчеркивает стремление повысить национальный престиж после того, как в феврале Владимир Путин сказал полицейским, что имидж страны зависит от того, как добросовестно они исполнят свою работу...Профилактические меры уже граничат с преступлением: сообщается, что в преимущественно мусульманской республике Дагестан полиция выбивает из ранее осужденных за экстремизм подписку о невыезде на время турнира, - информирует Алек Лун из британской газеты The Telegraph. И подкрепляет это выводом некоего аналитика Марка Галеотти: «Преимущество России в том, что она - полицейское государство».

«Месяц беспрерывного футбола дает приятную возможность отвлечься - опыт, который можно смаковать всем вместе, и краткий период всемирного единства», - позитивно заключает британское издание The Financial Times.