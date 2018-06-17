Минобороны: Студентов-призывников начали готовить в Учебно-военных центрах

СЕГОДНЯ 15:34 2018-06-17T15:42:23+03:00

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На днях в интернете разгорелась жаркая дискуссия: "Вот, очередные реформы, школьное и высшее образование оптимизировали, а теперь и до военных кафедр добрались". Спорят не родители студентов, не сами учащиеся, а те, кто пытается заронить зерно сомнения в любые позитивные перемены в российской армии.

Встрепенулись эти комментаторы, когда узнали, что Минобороны внесло в Госдуму законопроект, который уже одобрен правительством. Будущим законом планируется объединить военные кафедры в вузах (раньше готовили офицеров запаса) под крышей Учебно-военных центров (уже существующие готовят офицеров для контрактной службы), с единой вертикалью подчинения и оснащения. Позже выяснилось, что по факту этот эксперимент был запущен еще в 2008 году, и теперь Минобороны пытается узаконить эти перемены. С тех пор Учебно-военных центров и военных кафедр стало намного больше. Если в 2015 году их было 70, то к концу 2018 года планируется довести их число до 93.

"Мы ничего не меняем. Но если мы хотим, чтобы подготовка была не профанированной, надо создавать нормальную учебно-материальную базу. Программы не являются застывшими раз и навсегда, мы должны реагировать. Подготовку в гражданских вузах сейчас проходит более 61 тысяча студентов. По подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысяч, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержанты и солдаты запаса - 16,5 тысяч. И вот эти пропорции будут сохраняться, - рассказал статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков

В Минобороны, уверены, что это вертикаль подчинения позволит "эффективнее использовать учебно-материальную базу, вооружение и военную технику". Оно и понятно: на дворе лазерные пушки, ракеты с ядерными установками и плазменными двигателями летают, развивается беспилотная техника. Для вооружения подобного уровня нужны не только храбрые, но и технически подкованные воины. А таких можно подготовить только в специализированных центрах, где будет достаточно специалистов и технической базы.

Кстати, уже сейчас на военные кафедры гражданских вузов, где офицеров запаса готовят по 150 военно-учетным специальностям, а солдат и сержантов запаса - по 90 военно-учетным специальностям, сохраняется стабильно высокий конкурс.

"Когда мы говорим о людском мобилизационном резерве, который тоже будет получать определенные доплаты ежемесячно. Вот для чего и затевали, чтобы все категории военнослужащих были представлены в этом резерве. И прежде всего из этой категории молодых людей мы формируем людской мобилизационный резерв. Резерв очень ограничен и исчисляется несколькими тысячами. Поэтому отбор ведем по регионам, по военно-учетным специальностям, по количеству. По сути, тоже идет штучный отбор", - отметил Панков.