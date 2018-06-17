Алло, Ким!: Трамп дал вождю Северной Кореи свой телефон

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-17T15:45:02+03:00

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Беседуя с журналистами на лужайке Белого дома, Дональд Трамп рассказал, что дал Ким Чен Ыну свой номер телефона. И мало того - сам позвонит ему в воскресенье (в Москве это уже будет понедельник).

- Я собираюсь позвонить в Северную Корею. Я отлично поладил с ним, он великолепен. У нас сложилось замечательное взаимопонимание. Я дал ему свой прямой номер, теперь он может позвонить мне, если у него возникнут трудности. Я могу позвонить, это очень хорошо, - уверен президент США.

Тем временем стало известно, что Вашингтон предъявил Пхеньяну список из 47 пунктов по полной денуклеаризации. Причем объявил об этом японский МИД. Видимо, союзник в курсе всех деталей.

- Высший руководитель Северной Кореи выразил согласие провести полную денуклеаризацию. Госсекретарь США Майцк Помпео во время визита в Пхеньян сообщил, что США включают в этот термин ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения - химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов. Северной Корее были представлены требования по 47 позициям, - цитирует ТАСС выступавшего в эфире телеканала NHK министра иностранных дел Японии Таро Коно. - Если требование полной денуклеаризации в таком понимании не будет выполнено, то санкции сняты не будут. Думаю, там это понимают. Обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно в письменном виде. Важно и то, что об этом сообщено и внутри страны. Считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

«Санкции нужно снимать не в финале, а в процессе»

- Заявления госсекретаря США Майка Помпео о необходимости сохранения санкций до полной денуклеаризации достаточно жесткие. Они точно не служат разрядке на Корейском полуострове. Более здравым подходом было бы поэтапное уменьшение санкционного давления, которое позволило бы снизить напряжение вокруг Пхеньяна и простимулировать высокий уровень диалога. Это стало бы хорошим продолжением разговора после решения о приостановке совместных учений США и Южной Кореи вблизи границ КНДР.