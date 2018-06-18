ЦБ прогнозирует рост инфляции из-за повышения НДС

СЕГОДНЯ 00:20 2018-06-18T00:21:22+03:00

кредиты дешеветь ни для граждан, ни для бизнеса уже не будут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Центробанк впервые за много месяцев принял решение не повышать ключевую ставку. Она осталась на уровне 7,25% годовых. Для обывателя это означает, что дешеветь дальше кредиты ни для граждан, ни для бизнеса уже не будут — их стоимость для банков привязана к ключевой ставке.

Причина — предложение правительства повысить НДС (налог на добавленную стоимость - он берется практически со всех товаров и услуг) с нынешних 18% до 20%. Взамен бизнес не будут давить взносами в Пенсионный фонд и на соцстрах (соцвзносы останутся на уровне 30% с фонда зарплаты, а должны были с 2021 года повыситься до 34%).

Центробанк в связи с этим ожидает, что инфляция в стране подрастет примерно на 1% годовых. И в «плановые» 4% снова будет укладываться только в 2020 году.

В правительстве обещают компенсировать гражданам это «неудобство» улучшением социальной сферы и качества госуслуг. Именно туда, как предполагается, будет направлена большая часть тех средств, которые бюджет получит от повышения НДС.

- Мы за предстоящие шесть лет должны увидеть новое качество услуг, которые оказывает государство, - заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. - И особый упор будет сделан на здравоохранение.

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