Геннадий Онищенко - Александру Гамову: "Какое ты имел право записывать то, что я на самом деле думаю о пенсионной реформе? Выключи сейчас же диктофон!"

СЕГОДНЯ 18:31 2018-06-17T18:31:45+03:00

Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы в День медработника дал Радио "Комсомольская правда" интервью, которое он не завизировал и может снять в любую минуту!

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- ... Алло, дорогой Геннадий Григорьевич! Это Гамов звонит.

- Да, товарищ Гамов, да, я вас по голосу узнаю.

- А я вас по номеру телефона, который набираю.

- А-а, по телефону только? Я думал, вы уже к моему голосу привыкли. Как дела? Спасибо, я так понял, что вы меня с моим…

- Конечно. Это не ваш праздник, это наш общий праздник – День медицинского работника.

- Понятно.

- Да-а-а... А как вы его отмечаете? Вы ж не выпиваете…

- Ну, как? Я сегодня где-то приехал минут сорок…

- В пять утра в Думу приехали?

- Минут сорок пятого, без двадцати. Да, сегодня чего-то водитель опоздал, вот, но я зато погулял хорошо по двору.

- А, дома, дома у себя?

- Да, да. Потом и водитель приехал. Вот такие дела.

- Вы с пяти утра в Думе? А как вы отмечаете, вот если вы не выпиваете и пациентов своих отучили бухать-то?

- Ну как? Вы когда-нибудь классика марксизма читали, товарища Ленина?

- Я сдавал экзамены в университете.

- Сдавали. Так он что говорил? Лучший способ отметить очередную годовщину Октябрьской революции – это сосредоточиться на решении ее задач.

- Так.

- Вот так вот.

- Это вы, значит, про повышение пенсионного возраста?

- Ну, насчет пенсионного возраста я в понедельник буду говорить - и на Первом канале, и на «60 минут», там все это…

- Скажите, так вы за нас или против нас?

- Что значит? Я за вас. Чтобы подольше работать, чтобы работоспособность была, чтобы были…

- А вы не можете сначала зафиксировать наш пенсионный возраст, как это завещал Владимир Ильич Ленин после Октябрьской революции, а потом уже посмотрим?

- Так уже зафиксирован он.

- Ну, вы не будете повышать?

- Нужно повышать его, почему же…

- Зачем, Геннадий Григорьевич? Это вы такой закаленный и развитой, и без работы не останетесь. А остальным-то людям как быть?

- У нас главная проблема – людей не хватает… Ну, вы меня решили на праздник поздравить, да, таким вот образом? Прочитать мне мораль.

- Я по-хитрому. Я просто обрабатываю своих друзей в Госдуме. Потому что не все же в прорубь ныряют, как Геннадий Григорьевич Онищенко. И не у всех помощники с полотенцем рядом стоят, чтобы он не простыл, Геннадий Григорьевич. У некоторых и здоровье подкашивается. А вы их хотите до 70 лет…

- Так, вы слышали меня? Меня ж не собьешь.

- А почему все-таки вы…

- Потому что надо. Первое – потому что нам это нужно - и вам, и стране нужно. Как же вы хотели?

- А страна это ж люди, прежде всего.

- Конечно. Вот людям и надо, потому что для того, чтобы жить спокойно, нужно иметь сильную страну, а для того, чтобы она была сильная, нужно работать. А работать некому.

- А Ленин говорил, что партия должна заботиться, прежде всего, о здоровье пролетариата.

- Вот мы как раз и заботимся. Вот вас сейчас посади на рыбалку, вы же быстро расклеитесь, начнете там искать у себя болячки, а так, когда вы беседуете со мной, у вас и тестостерон на уровне…

- Да я могу и на пенсии беседовать с Онищенко, Геннадий Григорьевич.

- Ладно, хватит, вы мне нотаций не читайте.

- А вы - мне!

- Ну ладно, давайте, завтра тогда…

- А у вас в Думе открытое или закрытое голосование?

- Нет, обождите, какое голосование? Голосование будет не скоро, мы сейчас посмотрим, что нам правительство еще даст. Это я говорю свою позицию, безотносительно к правительству.

Рис.: Катерина Мартинович

- Вы все-таки будьте на позиции народа.

- Онищенко думает о народе, поэтому он хочет, чтобы они дольше работали.

- Геннадий Григорьевич, вы не спешите, ладно? Вы разберитесь.

- Конечно, будем разбираться.

- И только потом повышать или понижать…

- Нет, повышать надо обязательно. Другое дело, что сейчас правительство - пока они только бухгалтерией занимаются. Кому сколько рублей добавят. А дело не в рублях.

- А в чем тогда?

- Ну, в том, как это будет организовано. Давайте завтра позвоните часиков в пять утра, мы с вами запишем чего-нибудь, ладно?

- Я уже сейчас записал вас.

- А, вы меня записали? Как?

- Я всегда вас записываю.

- А кто вам дал право без моего ведома записывать меня?

- А мне положено…

- Выключи сейчас же свой диктофон! Хотя, нет... Пока не выключай. То, о чем мы до этого говорили, сейчас же сотри! (Смеется) И запиши следующее...

- Итак, заключаем, что повышение пенсионного возраста необходимо… Даже не пенсионного возраста, а совершенствование пенсионной системы. Вот. Второе. Об этом я вам говорил неоднократно еще лет пять-семь назад, и продолжал все время говорить.

- И заставили бросить пить и курить.

- Да. И это сыграло свою роль. Поэтому это продиктовано, прежде всего, тем, что средняя продолжительность жизни выросла и мы должны обеспечить не доживание, как это было, а активное долголетие. А активное долголетие может быть обеспечено человеку только занятием той деятельностью, которой он посвятил себя всю жизнь.

- Но не все ж главными санитарными врачами работают. И тем более - депутатами, чиновниками. Есть каменщики, плотники…

- Каменщики – это творческая работа, и конечно же… Есть и шахтеры… Кстати, медикам сохранить вот эти 25 лет выработки, это нужно, и учителям, и это будет сохраняться, на этом мы будем настаивать.

- Но для того, чтобы страна развивалась, а не стагнировала, нам нужно увеличивать пенсионный возраст.

- А где мы столько мест для пенсионеров найдем? Уже сейчас после 40 лет люди не могут устроиться.

- Насчет того, что устроиться, тут надо разбираться. Поэтому я и говорю, что сегодня это задача правительства – представить все как это будет.

- Так сперва пусть представят, а уж потом - возраст поднимают!

- Слушайте, господин Гамов, вы мне скажите, вы вот рядитесь в патриоты, да?

- Почему ряжусь, я такой и есть.

- А патриотизм служения и патриотизм необходимости того, чтобы развивать экономику вы понимаете или нет? Чтобы ваш ресурс, дар, которым вы обладаете, как журналист, был использован в полной мере, а не выставлены вы сейчас куда-нибудь там в ближайшее Подмосковье удить рыбу или собирать грибы, и при этом кормить комаров, а вот работать еще полноценно вы должны.

- А я готов.

- Так вот готовы, а почему же вы другим не хотите это дать?

- Ну, давайте мы сначала условия создадим, потом - будем…

- Нет, вот все это надо сделать… Вы вообще-то почему-то не возмущались, милый мой, когда президент сказал, что наша задача – 80+.

- Но президент же за народ.

- Так. Вот он и сказал… Вы дослушаете или нет? Так вот, 80+ это что? Это активное долголетие. А как активное долголетие может обеспечено быть? Игрой в домино возле подъезда? Или в пивнушке? Как вы хотели?

- Это сумма же пенсии, да - 80 +? Тысяч... Ага.

- Вы неправильно понимаете политику...

- А чего ж я против буду, если он все правильно говорит, президент.

- Правильно. А как вы хотите дожить до этого возраста? Лежа на диване?

- Почему? Нет, мы с вами будем работать.

- Это вы про себя. А остальные, что, не хотят работать?

- Хотят. Но дайте сначала возможность… И подойдите там у себя в Думе к Пенсионной реформе с медицинской точки зрения.

- Так, господин Гамов, сегодня День медицинского работника.

- С праздником вас, дорогой Геннадий Григорьевич! Желаю вам крепкого пенсионерского здоровья!

- Не святотатствуйте!..

(Запись прерывается - Онищенко бросает трубку...)

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